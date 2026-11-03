Ugunsgrēks Rīgā, Tvaika ielā 4

Ugunsgrēks Tvaika ielā, Rīgā (02.11.2026)

Sabiedrība

Pēc ugunsgrēka Tvaika ielā ievieš pagaidu autobusa maršrutu

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Ar 95. maršruta autobusu no Kundziņsalas varēs nokļūt līdz pieturai “Aldaris”, kur varēs pārsēsties 5. vai 8. maršruta tramvajā, lai turpinātu braucienu.

Pēc ugunsgrēka Tvaika ielā ievieš pagaidu autobusa...

Autobuss no Kundziņsalas kursēs pa Kundziņsalas 11. līniju, Kundziņsalas 6. līniju, Tvaika ielu, Zāģeru ielu, Sarkandaugavas ielu, Allažu ielu un Aptiekas ielu. Atpakaļ Kundziņsalā tas iebrauks pa Kundziņsalas 6. līniju.

Autobuss apstāsies 49. maršruta autobusa un 3. maršruta trolejbusa pieturās “Aptiekas iela”, kā arī pagaidu pieturās “Aldaris” un “Allažu iela”. Pieturā “Aldaris” varēs pārsēsties 5. vai 8. maršruta tramvajā.

Pagaidu autobuss nodrošinās Kundziņsalas iedzīvotājiem savienojumu ar Sarkandaugavu, kamēr turpināsies 2. novembra ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspertīze Tvaika ielā 4.

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