Ugunsgrēks Tvaika ielā, Rīgā (02.11.2026)
Sabiedrība
Šodien 16:25
Pēc ugunsgrēka Tvaika ielā ievieš pagaidu autobusa maršrutu
Ar 95. maršruta autobusu no Kundziņsalas varēs nokļūt līdz pieturai “Aldaris”, kur varēs pārsēsties 5. vai 8. maršruta tramvajā, lai turpinātu braucienu.
Autobuss no Kundziņsalas kursēs pa Kundziņsalas 11. līniju, Kundziņsalas 6. līniju, Tvaika ielu, Zāģeru ielu, Sarkandaugavas ielu, Allažu ielu un Aptiekas ielu. Atpakaļ Kundziņsalā tas iebrauks pa Kundziņsalas 6. līniju.
Autobuss apstāsies 49. maršruta autobusa un 3. maršruta trolejbusa pieturās “Aptiekas iela”, kā arī pagaidu pieturās “Aldaris” un “Allažu iela”. Pieturā “Aldaris” varēs pārsēsties 5. vai 8. maršruta tramvajā.
Pagaidu autobuss nodrošinās Kundziņsalas iedzīvotājiem savienojumu ar Sarkandaugavu, kamēr turpināsies 2. novembra ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspertīze Tvaika ielā 4.