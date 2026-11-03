Madonā 150 pārtikas nozares pārstāvji sprieda par konkurētspēju un jauniem tirgiem
Madonā 30. oktobrī pulcējās ap 150 pārtikas nozares pārstāvju, lai apspriestu, kā Latvijas ražotājiem pielāgoties pircēju paradumu pārmaiņām un nostiprināties jaunos tirgos. Diskusijās īpaša uzmanība pievērsta vietējo izejvielu izmantošanai un produktu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanai.
Īpaši tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties ar tirgotājiem un pētniekiem, efektīvāk izmantot vietējās izejvielas un pielāgot piedāvājumu mainīgajam pieprasījumam.
“Latvijas pārtikas ražotājiem ir labas iespējas nostiprināt savas pozīcijas gan vietējā, gan eksporta tirgos. Pieaugošās konkurences apstākļos arvien lielāka nozīme ir spējai radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību, pielāgoties patērētāju paradumiem un efektīvi izmantot vietējos resursus. Madonas forums apliecināja, ka uzņēmēji aktīvi meklē jaunus attīstības virzienus un sadarbības iespējas. LIAA strādājam, lai palīdzētu šīs ieceres pārvērst konkrētos rezultātos – jaunos produktos, starptautiskās partnerībās un eksporta darījumos. Latvijas pārtikas nozares izaugsmes potenciāls ir mūsu spējā apvienot vietējo ražotāju pieredzi, zināšanas un inovācijas, radot produktus, kas spēj konkurēt pasaules tirgos,” uzsver LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Viens no foruma būtiskākajiem secinājumiem bija nepieciešamība pārtikas ražotājiem arvien precīzāk pielāgoties pircēju vajadzībām. Kā norādīja Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Jānis Dubults, vietējā izcelsme ir svarīga priekšrocība, taču pati par sevi vairs negarantē produktu konkurētspēju.
“Latvijas pārtikas ražotājiem ir potenciāls augt un konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajos tirgos. Taču pircēju paradumi mainās, konkurence pieaug, un vietējā izcelsme pati par sevi vairs negarantē produkta izvēli. Tāpēc ražotājiem un tirgotājiem ir svarīgi ciešāk sadarboties, kopīgi izprast pircēju vajadzības un stiprināt vietējo produktu konkurētspēju. Mūsu kopīgais mērķis ir panākt, lai Latvijas produkti ne tikai būtu plaši pieejami veikalu plauktos, bet arī kļūtu par pircēju pirmo izvēli,” uzsvēra J. Dubults.
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Savukārt pārtikas un dzērienu tehnoloģe Daina Eglīte-Antona vērsa uzmanību uz demogrāfisko pārmaiņu un patērētāju paradumu ietekmi uz pārtikas nozari. Sabiedrības novecošana, pieprasījums pēc veselīgākiem produktiem un izmaiņas mājsaimniecību struktūrā liek ražotājiem pārskatīt gan produktu sastāvu, gan iepakojuma un ražošanas risinājumus.
“Latvijas pārtikas ražotājiem vairāk jādomā par vietējo izejvielu pārstrādi, radot produktus ar augstāku pievienoto vērtību,” secināja D. Eglīte-Antona. Viņa uzsvēra arī nepieciešamību savlaicīgi pielāgoties sabiedrības novecošanai un mainīgajam pieprasījumam, lai uzņēmumi spētu saglabāt konkurētspēju ilgtermiņā.
Foruma nozīmi jaunu attīstības ideju un sadarbības iespēju veidošanā izcēla arī pārtikas jaunuzņēmumu investors Aigars Ruņģis, norādot, ka šādas tikšanās ir īpaši vērtīgas mazajiem ražotājiem, kuri vēlas paplašināt savu darbību Latvijā un starptautiskajos tirgos, mācoties no citu uzņēmumu pieredzes.
Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju vienuviet satikt ražotājus, tirgotājus, investorus un nozares ekspertus. J. Dubults īpaši uzsvēra LIAA iniciatīvas nozīmi, norādot, ka foruma vērtība ir tā fokusā uz praktiskiem izaugsmes risinājumiem, uzņēmēju ambīciju stiprināšanu un jaunu partnerību veidošanu.
Madonas pārtikas nozares forums bija pirmais LIAA Nozaru dienu cikla pasākums, kura mērķis ir veicināt praktisku pieredzes apmaiņu un sadarbību starp uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, izglītības un pētniecības iestādēm.
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Nākamie Nozaru dienu pasākumi notiks 26. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, kur uzmanības centrā būs enerģētikas nozares attīstība, un 1. decembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”, kur diskutēs par elektronikas un elektrotehnikas nozares konkurētspēju un izaugsmes iespējām. Pasākumu ciklu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās “Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas” ietvaros.