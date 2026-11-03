Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatu pretendē Mūrniece un Brēmanis
Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam izvirzīta Nacionālā apvienības deputāte Ināra Mūrniece, kā arī partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" deputāts Rūdolfs Brēmanis.
Brēmani amatam pieteica viņa politiskā spēka biedre Jūlija Stepaņenko (SV/AJ), bet Mūrnieci - viņas partijas biedrs Artūrs Butāns.
Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja biedra amatam virzīti vismaz divi kandidāti, deputātiem būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kas procesu krietni paildzinās.
Paredzēts, ka uz otru Saeimas priekšsēdētāja biedra amatu tiks virzīts Raimonds Vējonis (AS), uz 15. Saeimas sekretāra amatu virzīs deputātu Edmundu Jurēvicu (JV), Ramonu Petraviču (LPV) un Ļubovu Švecovu (SV/AJ), savukārt uz sekretāra biedra amatu - Antoņinu Ņenaševu (P).
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, SV/AJ - 15, NA - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, pirmajā sēdē 15. Saeimas deputāti deva svinīgo solījumu un apstiprināja visu 100 parlamenta deputātu pilnvaras.