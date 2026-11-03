"Asins graudiem nē!" “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons aicina uz protesta akciju Jēkabpilī
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis un lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons sociālajos tīklos dalījies ar aicinājumu piedalīties protesta akcijā "Asins graudiem – nē!", kas sestdien, 7. novembrī, norisināsies Jēkabpilī.
Savā sociālā tīkla "X" kontā Trons publicējis protesta akcijas plakātu, kurā iedzīvotāji aicināti iestāties pret Krievijas graudu tranzītu caur Latviju.
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 11 Jēkabpilī notiks protesta akcija "Asins graudiem - nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju, informēja protesta organizatori. Akcija būs turpinājums šā gada 17. septembrī notikušajam protestam, taču organizatori prognozē, ka šoreiz sabiedrības atsaucība un dalībnieku skaits būs krietni plašāks.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Organizatori uzsver, ka, Krievijai zaudējot vairākus iepriekš izmantotos graudu eksporta un tranzīta maršrutus, katrs saglabātais tranzīta koridors kļūst arvien nozīmīgāks. Tādēļ Latvijai nevajadzētu kļūt par vienu no pēdējām valstīm, kas nodrošina šādu kravu transportēšanu.
Akcija notiks sestdien, 7. novembrī, no plkst. 11 līdz 14 lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja SIA "Amazone" filiāles teritorijā Madonas ielā, Jēkabpilī.