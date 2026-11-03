Rīgas tirdzniecības centrā ārvalstnieks par naudu piedāvājis divām mazgadīgām meitenēm iesaistīties seksuālās darbībās
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret Uzbekistānas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par mazgadīgu personu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās, kas notika 2026. gada 18. septembrī tirdzniecības centrā Rīgā.
2026. gada 18. septembrī Valsts policijā tika saņemta informācija, ka kādā tirdzniecības centrā ārvalstnieks uzrunājis mazgadīgas meitenes un piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās, piedāvājot par to naudas atlīdzību. Meitenes bija vērsušas pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par šo notikumu policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu līdz likumsargu ierašanās brīdim.
Nākamajā dienā, 19. septembrī, aizturētais 1998. gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis tika atzīts par aizdomās turēto par divu mazgadīgu personu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās, un Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese piemēroja viņam drošības līdzekli – apcietinājumu.
Par cietušajām kriminālprocesā tika atzītas divas mazgadīgas 11 un 13 gadu vecas meitenes.
Aizdomās turētais Latvijā uzturējās uz D kategorijas vīzas pamata, kura šobrīd ir anulēta.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūrai saukt 1998. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par smagu noziegumu saskaņā ar Krimināllikuma 162.1 panta otro daļu – par divu mazgadīgu personu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās. Par minēto noziegumu personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.