Saeimas sekretāra krēsls varētu nonākt Ramonas Petravičas rokās
Foto: LETA
Partijas "Latvija pirmajā vietā" pārstāve, Saeimas deputāte Ramona Petraviča.
Politika

Saeimas sekretāra krēsls varētu nonākt Ramonas Petravičas rokās

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Uz 15. Saeimas sekretāra amatu izvirzīts deputāts Edmunds Jurēvics (JV), Ramona Petraviča (LPV), kā arī Ļubova Švecova (SV/AJ).

Saeimas sekretāra krēsls varētu nonākt Ramonas Pet...

Visticamāk, sekretāra amatu iegūs Petraviča.

Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret.

Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).

Tāpat vēstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, NA - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.

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