Par Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns
Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns (AS), kurš amatā nomainīs līdzšinējo Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).
Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret; viņš jau vadīja 14. Saeimu, kļūstot par tās priekšsēdētāju 2022. gadā. Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.
Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, pirmajā sēdē 15. Saeimas deputāti deva svinīgo solījumu un apstiprināja visu 100 parlamenta deputātu pilnvaras.
Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru. Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.
E. Smiltēns studējis Latvijas Universitātē, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts prezidenta vietu, kamēr Saeima izvēl jaunu Valsts prezidentu. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu.
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