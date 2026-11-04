“Absolūta muļķība.” Ģimene sašutusi par ieceri ierobežot bērnu izglītības iespējas
“Absolūta muļķība.” Tā par ieceri mainīt mājmācības iespējas intervijā portālam Jauns.lv sacīja Ģimeņu skolu apvienības valdes locekle un četru bērnu mamma Guna Kise no Rēzeknes. Viņa uzskata, ka vismaz līdz 6.klasei bērniem ir jāļauj mācīties arī mājās.
Vaicāta par ieceri mainīt mājmācības iespējas, Guna sacīja: “No mūsu puses tā izskatās absolūta muļķība. Mēs kā mājmācības kategorija tikām paķerti līdzi braucošā vilcienā, ierauti tajā pilnīgi no zila gaisa.
Patiesībā tas viss sākās ar tālmācības skolām, un mans personīgais viedoklis ir, ka kādam uz nerva uzkāpa tas, ka dažas tālmācības skolas ar to pelna kā biznesu. Jā, ceļam kvalitāti, lai pelna, kāpēc mums tas skauž?!”
Mājmācības ģimenes jau gatavojās nepatīkamam pārsteigumam
Redzot sacelto traci saistībā ar tālmācību, mājmācības ģimeņu kopiena jau ausījās un gaidīja, saprotot, ka var būt nepatīkami pārsteigumi arī viņiem. “Jā, janvārī tādi notika. Pēkšņi mūsu termins [mājmācība] parādījās muļķīgajā likumprojektā, kuru neviens nevienam neprasīja. Neviens ne pie viena nenāca un nelūdza risināt problēmas.”
Gunas ieskatā problēmas būtu jārisina tad, ja nozare to lūgtu. “Ja jūs mums gribat nākt palīgā, tad pajautājiet, vai mums vispār ir slikti. Tas, manuprāt, maigi sakot, ir muļķīgs likumprojekts, kuru vienkārši vajag norakt kā ļaunu murgu un aizmirst.”