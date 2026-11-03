Limbažos Ziemassvētki sāksies ar nepatīkamu pārsteigumu - pilsētas galvenā egle jānozāģē
Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži, tāpēc to nāksies nozāģēt, informē pašvaldība.
Egle zaudējusi zaļo galotni, un arboristu atzinums liecina, ka drošības apsvērumu dēļ tā ir jānozāģē.
2. novembrī notika Limbažu novada pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās, kurā pārrunāja iespējamos risinājumus un šī gada Ziemassvētku egles iedegšanas svētku norises vietu.
Tikšanās laikā tika apsvērtas vairākas iespējas, piemēram, Baumaņu Kārļa laukumā uzstādīt no meža atvestu lielu egli vai arī šogad tradicionālās Ziemassvētku egles vietā svētku rotās ietērpt Baumaņu Kārļa laukumā augošo lielo ozolu.
Iepazīstoties ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un izvērtējot priekšlikumus, pašvaldības vadība un speciālisti vienojās, ka šogad Limbažu pilsētas centrālā Ziemassvētku egle būs pie pašvaldības domes ēkas augošā egle.
Izvēlētā vieta nodrošina drošu vidi svētku tirdziņa un koncerta norisei, ir labi pārskatāma un svētku rotā tērptais Vienības parks padarīs egles iedegšanas svētkus vēl krāšņākus un gaišākus.
Svētku egli plānots iedegt pirmajā adventē 29. novembrī. Svētku noskaņa valdīs no plkst. 14, kad sāksies adventes tirdziņš.