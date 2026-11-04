Piepildi savu sapni par jaunu māju!
Bērnībā sapņu māja bija vieta, kurā netrūka nekā. Katram ģimenes loceklim bija sava istaba, viesistaba bija pietiekami plaša, lai tajā pulcētos visa ģimene un draugi, bet rotaļām tika atvēlēta vesela atsevišķa telpa. Arī pagalmā netrūka vietas pat baseinam un, protams, suņu būdai. Bērnībā šādu māju var izsapņot līdz pēdējam sīkumam – un kāpēc gan ne? Ja reiz sapņo par savu māju, tad par īstu privātmāju, kurā pietiek vietas visam, ko vien sirds kāro.
Šajos Ziemassvētkos vecāki var palīdzēt bērniem spert pirmo soli pretī sapnim. No 5. novembra “Lidl” veikalos būs pieejama “Lupilu” trīsstāvu koka leļļu māja par 49,99 eiro. Tās komplektā iekļautas divas lelles un 46 piederumi, kas ļaus bērniem pašiem izvēlēties mēbeles, iekārtot istabas un izveidot savu sapņu māju.
“Pēc iepriekšējo gadu pieredzes redzam, ka koka leļļu mājas ir viens no gaidītākajiem rotaļlietu piedāvājumiem. Tās piesaista lielu uzmanību arī sociālajos tīklos, un interese par šīm rotaļlietām apliecina, ka daudzi vecāki tās izvēlas kā Ziemassvētku dāvanu bērniem. Tāpēc arī šogad leļļu māja ir viens no mūsu sezonas piedāvājuma galvenajiem akcentiem. Prognozējam, ka pieprasījums būs liels un leļļu māja varētu tikt izpārdota ļoti ātri,” norāda Zane Neļķe, “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja.
Lai leļļu māju varētu iekārtot pēc saviem ieskatiem, “Lidl” piedāvājumā būs pieejami arī dažādi “Lupilu” koka piederumu komplekti leļļu mājai par 6,99 eiro. Iespējams izvēlēties ēdamzonas mēbeles ar galdu un krēsliem, bērnu istabas mēbeles ar gultu un slidkalniņu vai viesistabas mēbeles ar dīvānu, atpūtas krēsliem un galdiņu. Pieejams būs arī āra rotaļu komplekts ar slidkalniņu, zāles pļāvēju, smilšu kasti un zirgu, kā arī dažādu figūriņu komplekts.
Ir vērtīgi, ja rotaļlietas ne tikai sagādā prieku, bet arī rosina bērnus pašiem izdomāt un iekārtot savu rotaļu vidi. Leļļu māja un tās papildinājumi sniedz iespēju bērniem rotaļīgā veidā attīstīt fantāziju, radošumu, iejušanos lomu spēlēs un spēju pašiem pieņemt lēmumus.
“Lupilu” koka leļļu māja “Lidl” veikalos būs pieejama no 5. novembra. Ņemot vērā prognozēto lielo pieprasījumu, leļļu māja varētu tikt izpārdota jau pirmajās dienās, tāpēc, ja šī ir iecerētā Ziemassvētku dāvana, neatliec tās iegādi uz pēdējo brīdi.