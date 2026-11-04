VIDEO: “Bērni izauguši, mums ar sievu ir vairāk laika,” bijušais premjers Krišjānis Kariņš Jauns.lv atklāj, kas jauns viņa dzīvē
Bijušais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš īsā sarunā portālam Jauns.lv ieskicēja, kādu ikdienu šobrīd aizvada, kādus hobijus piekopj un ko domā par politiku.
Krišjāņa Kariņa profesionālajā jomā īpašu izmaiņu pēdējo pāris gadu laikā nav bijis – viņš joprojām darbojas skandināvu stratēģiskās komunikācijas konsultāciju kompānijā “Kreab”.
“Sūdzēties man nav par ko!”
Taču privātajā dzīvē ir zināmi jauninājumi. “Dzīvē man ir labi, bērni pieauga, mums ar sievu tagad ir vairāk laika, ko pavadīt divatā!” teic bijušais premjers.
Nav noslēpums, ka Kariņš īsi pirms Covid-19 pandēmijas uz politiskās skatuves uzkāpa, tostarp, ar mūzikas instrumentu rokās. Vairums, domājams, atminās videoklipu, kur Kariņš aizrautīgi spēlē ģitāru. “Man ir neērti to atzīt, bet šobrīd aktīvi nemuzicēju. Protams, šad tad ģitāru paceļu, bet ne tuvu tik bieži, cik gribētos. Esmu gana aizņemts,” atzīst ekspremjers.
Jautāts, kādas ir atziņas, atskatoties uz politikā pavadīto laiku, Kariņš saka: “Es gribētu teikt, ka pats svarīgākais šajā amatā ir ticēt sev. Ja visi saka – kaut kas ir labi, bet pašam liekas, ka kaut kas tomēr nav... tad turies labāk pie tā, ko tev saka tavas sajūtas. Esi uzticīgs un taisnīgs pats pret sevi!”
Bijušais Ministru prezidents un ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš 2024. gada septembrī nolika Saeimas deputāta mandātu un aizgāja no aktīvās politikas, bet tā paša gada decembrī atkāpās arī no partijas "Vienotība" valdes, pamatojot lēmumu ar nepiekrišanu partijas īstenotajai politikai.
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Tomēr Kariņš turpina publiski komentēt Latvijas un starptautiskās politikas norises. Pēc 2026. gada Saeimas vēlēšanām viņš asi kritizēja "Jaunās Vienotības" rezultātus, norādot uz partijas vadības trūkumu un pieļautajām taktiskajām kļūdām.
Savukārt 8. oktobrī publicētajā analīzē Kariņš vērtēja trīs iespējamos jaunās valdības koalīcijas modeļus, īpašu uzmanību pievēršot "Apvienotā saraksta" lomai. Viņš turpina arī starptautiskās politikas komentēšanu – 19. oktobrī publicēja analīzi par ASV un Eiropas politiskajām attiecībām.
Pilnu sarunu ar Krišjāni Kariņu skaties jau šo sestdien - Jauns.lv raidījumā "Latvija 2035" ar Andreju Panteļejevu!