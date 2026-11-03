Pankroka enerģija, skarbs humors un mīlestība! Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos “Frīlanceri”
7. novembrī Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvos režisora Edvīna Klimanova izrāde “Frīlanceri” pēc rumāņu aktiera, režisora un dramaturga Jona Sapdaru lugas Mihaila Potoraka tulkojumā.
Izrāde pieskaras aktuālai tēmai – kā sekot saviem sapņiem pasaulē, kas tevi nemitīgi pārbauda? Divi jauni aktieri — Mišu un Laura — cenšas atrast savu vietu teātra pasaulē, nezaudējot ticību sev, saviem sapņiem un mākslai. Kad dzīve izrādās daudz skarbāka par iecerēto, viņi mācās pārvērst ikdienas neveiksmes jokos un jebkuru vietu — skatuvē.
“Tas, kas sākumā viņus vieno – kopīgi sapņi, brīvības izjūta un vēlme dzīvot citādi –, ar laiku kļūst par arvien grūtāku pārbaudījumu. Galvenais konflikts rodas starp vēlmi saglabāt mīlestību un radošo brīvību un nepieciešamību pielāgoties skarbajai realitātei, kas liek maksāt arvien augstāku cenu par izvēlēto dzīves ceļu. Viņu mēģinājumi saglabāt mākslinieka cienīgumu situācijās, kurās pašai dzīvei par šo cienīgumu ir visai maz intereses, rada gan smieklus, gan neērtu atpazīšanas sajūtu,” vairāk par to, ko varēs sagaidīt skatītāji, stāsta režisors Edvīns Klimanovs.
E. Klimanovs piebilst, ka izrādes stilistika apvieno pankroka enerģiju un skarbu humoru: “Skatītājam vēlamies radīt pieredzi, kurā smiekli brīžiem mijas ar skumjām un aizkustinājumu.”
Izrāde “Frīlanceri” ir reālistiem un sapņotājiem, tiem, kuri jutušies līdzīgi kā galvenie varoņi, un tādiem, kas nekad nav spējuši saprast, kā tas ir dzīvot katru dienu, nezinot, kas tevi sagaidīs rīt.
Izrādes režisors – Edvīns Klimanovs, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Daria Vipulis, gaismu mākslinieks – Sergejs Plenne, muzikālā noformējuma autore – Evilena Protektore, video mākslinieks –Vadims Bogdanovs, izrādes vadītāja – Kristiāna Drevinska.
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Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Jūlija Berngardte un Ivans Streļcovs. Video būs redzamas aktrises Tatjana Lukašenkova un Jeļena Sigova.
Tuvākās izrādes: 7.11., 11.11., 15.11.,13.12.,19.12.,20.12. Izrāde “Frīlanceri” iestudēta krievu valodā, zālē tiks nodrošināti titri latviešu un angļu valodā.