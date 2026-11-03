Uz pirmo 15. Saeimas sēdi ieradušies visi 100 deputāti
Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti.
Vairākiem jaunās Saeimas deputātiem nākas atkārtot svinīgo solījumu
Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.
Kā pirmajai šodien nācies atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai.
Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".
Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot.
Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/JV), jo viņš izlaida vārdu "un".
Savukārt Jānim Dombravam (NA) nācās atkārtot zvērestu, jo viņš, tāpat kā Ābola, nepateica "Latvijas tautas priekšā". Deputātes zvērests bija jāatkārto arī Jekaterinai Ivanovai (LPV), jo viņa izlaida vārdu "Latvijas".
Linda Liepiņa (LPV) šodien pirms deputāta zvēresta nodošanas, tāpat kā 14. Saeimas pirmajā sēdē, noskaitīja Tēvreizi. Pēc tam deputāte nodeva zvērestu un parakstījās.
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Tikmēr Nacionālās apvienības (NA) deputāts Rolands Keišs kā pirmais deputāts 15. Saeimas pirmajā sēdē zvērestu jeb svinīgo solījumu nodeva lagalitski.
Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.
Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, SV/AJ - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.