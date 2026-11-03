VIDEO: Vērmanes dārzā aiztur iespējamo narkotiku tirgoni - aizdomīgo preci viņš slēpis apakšveļā
23. oktobrī īsi pirms plkst. 13.00 Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas centra darbinieku uzmanību Vērmanes dārzā piesaistīja vairāku personu grupa, kuras vidū viens no vīriešiem, iespējams, tirgoja narkotiskās vielas.
Videonovērošanas kameru ierakstos redzams, ka vīrietis no apakšbiksēm izvelk caurspīdīgu maisiņu ar, iespējams, tabletēm, un nodod tās citām personām, pretī saņemot naudu. Aizdomīgā rosība nepalika nepamanīta, un uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža.
Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki aizturēja iespējamo likumpārkāpēju un veica personas pārmeklēšanu. Vīrieša somā un jakā tika atrasta ievērojama summa skaidras naudas, kā arī divas tabletes. Vīrietis gan apgalvoja, ka atrastās tabletes esot saaukstēšanās medikamenti.
Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Par narkotisko vielu glabāšanu, iegādāšanos un realizēšanu ir paredzēta kriminālatbildība.