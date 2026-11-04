Šausminošais suņu uzbrukums Carnikavā: policija atklāj, kas šobrīd notiek ar dzīvniekiem
Divus mēnešus pēc septembrī notikušā suņu uzbrukuma Carnikavas bērnudārza “Riekstiņš” audzēkņiem kriminālprocesā joprojām turpinās izmeklēšana. Valsts policija Jauns.lv atklājusi, ka suņi, kas uzbruka bērniem, pašlaik ir izolēti no sabiedrības, taču to turpmākais liktenis vēl nav izlemts.
“Šobrīd kriminālprocesā turpinās izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru. Ir veikta virkne izmeklēšanas darbību, un tiek gaidīti ekspertīžu rezultāti,” informē Valsts policija.
Policija norāda, ka par suņu turpmāko likteni tiks lemts izmeklēšanas laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Patlaban dzīvnieki ir izolēti no sabiedrības.
“Kolīdz būs jauna sabiedrībai sniedzama informācija, ziņosim,” piebilst policijā.
Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš" un iela, kur suņi uzbruka bērniem (2026. gads)
Bērnudārzs “Riekstiņš” un tā apkārtne Carnikavā, kur suņi uzbruka bērniem.
Atgādinām, ka incidents notika 4. septembrī, kad divi nepieskatīti suņi Lašu ielas galā Carnikavā pietuvojās bērnudārza “Riekstiņš” audzēkņu grupai, kas skolotājas un skolotāja palīga pavadībā atradās pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas.
Suņu uzbrukumā cieta seši bērni, no kuriem divus nogādāja slimnīcā. Cieta arī viens no pedagogiem, kurš centās dzīvniekus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Saistībā ar notikušo Valsts policijā tika sākts kriminālprocess. Izmeklēšanas gaitā tiek vākti pierādījumi un nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, kuru rezultāti būs svarīgi turpmāku procesuālo lēmumu pieņemšanā.
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Jau iepriekš Jauns.lv vēstīja, ka suņiem, kuri uzbruka bērnudārza audzēkņiem, nebija noteiktajā termiņā veikta atkārtota vakcinācija pret trakumsērgu. Pārtikas un veterinārais dienests pēc notikušā informēja, ka dzīvnieki tobrīd bija klīniski veseli un tiem netika novērotas trakumsērgas pazīmes, tomēr drošības nolūkos tika noteikta to izolēšana un novērošana.
Suņu saimnieks iepriekš TV3 Ziņām skaidroja, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši pēc tam, kad pie mājas strādājušie remontdarbu veicēji nejauši atvēruši vārtiņus. Viņš arī norādīja, ka suņi ģimenē vairs neatgriezīsies un tiem tiek meklēti jauni saimnieki.