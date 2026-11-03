Uzņēmējam par nodokļu nemaksāšanu piespriež divus gadus cietumā - valstij jāatlīdzina gandrīz miljons eiro
Apmierinot prokurora protestu, Rīgas apgabaltiesa kādam uzņēmējam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas piespriedusi divu gadu cietumsodu, informēja prokuratūrā.
Rīgas apgabaltiesa, izskatot prokuratūras protestu, atcēla Rīgas pilsētas tiesas 2025. gada 9. aprīļa spriedumu.
Tiesa personu atzina par vainīgu trīs noziedzīgos nodarījumos par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Personai piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem, kā arī atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz trim gadiem.
Būdams uzņēmuma faktiskais vadītājs un darbinieks, vīrietis papildus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ziņojumos norādītajiem darba ienākumiem no uzņēmuma saņēma vēl citus naudas līdzekļus, kurus izmantoja personiskajām vajadzībām, informēja prokuratūrā.
Uzņēmuma VID iesniegtajos ziņojumos šīs summas netika norādītas kā viņa darba ienākumi, un par tām netika samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).
Vīrietis šādi rīkojās trīs laika posmos - no 2009. gada februāra līdz 2010. gada janvārim, no 2012. gada februāra līdz 2018. gada janvārim un no 2019. gada februāra līdz 2021. gada janvārim.
Vīrietis vainu neatzina un apgalvoja, ka naudas darījumi starp viņu un uzņēmumu bija aizdevumi, nevis darba ienākumi, un šādiem maksājumiem nav piemērojams IIN.
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Pirmās instances tiesa vīrieti attaisnoja, jo uzskatīja, ka apsūdzībā norādītais nodokļu pārkāpums nav pierādīts. Prokurors un VID spriedumu pārsūdzēja.
Prokurora ieskatā aizdevumu darījumus nebija iespējams izsekot uzņēmuma grāmatvedības dokumentos, turklāt vīrieša sniegtā informācija par aizdevumiem nesakrita ar uzņēmuma gada pārskatos norādītajām summām, un naudas līdzekļu kustību un aizdevumu atmaksu nebija iespējams izsekot. No vīrieša valsts labā piedzīta mantiskā kaitējuma kompensācija 953 377 eiro apmērā.
Lai nodrošinātu mantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu, Rīgas apgabaltiesa saglabāja arestu personas naudas līdzekļiem 450 134 eiro apmērā. Arests saglabāts arī uzņēmuma naudas līdzekļiem 40 124 eiro apmērā.