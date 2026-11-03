VIDEO: no traģēdijas šķīra sekundes! Rēzeknes novadā autovadītājs pēdējā brīdī pamana gājēju bez atstarotāja
Diennakts tumšajā laikā gājēji uz ceļa var kļūt gandrīz nemanāmi, īpaši tad, ja viņiem nav atstarotāju. Par to spilgti liecina kāds video no Rēzeknes novada Sondoru apkaimes, kur autovadītājs pēdējā brīdī pamanījis brauktuvi šķērsojošu cilvēku bez atstarojošiem elementiem. No traģiskas nelaimes šķīra vien daži mirkļi.
Video redzams, cik sarežģīti autovadītājam ir laikus pamanīt tumši ģērbtu gājēju, kurš pārvietojas pa ceļu bez atstarotāja. Šoreiz no sadursmes izdevās izvairīties, tomēr šādas situācijas var beigties arī traģiski.
Atstarotājs var izglābt dzīvību!
Diennakts tumšajā laikā, īpaši ārpus apdzīvotām vietām, gājējiem bez atstarojošiem elementiem ir ļoti grūti būt pamanāmiem. Tumšs apģērbs, nepietiekams apgaismojums un pretimbraucošo automašīnu lukturu gaisma vēl vairāk apgrūtina situācijas novērtēšanu.
Atstarotājs nav tikai apģērba aksesuārs – tas var būt izšķirošs faktors, kas palīdz izvairīties no nelaimes.
Atstarojošs elements vai veste ļauj autovadītājam pamanīt gājēju jau no lielāka attāluma un dod papildu laiku, lai samazinātu ātrumu vai veiktu nepieciešamo manevru.
Tāpēc, dodoties ārā diennakts tumšajā laikā, neaizmirstiet par atstarotāju – tas var izglābt jūsu dzīvību.