Novembris sagādās pārsteigumus! Vilis Bukšs prognozē, kad Latvijā gaidāms sniegs un sals
Foto: Una Kupruka/LETA
Vai novembrī Latviju pārsteigs pirmais sniegs?
Sabiedrība

Novembris sagādās pārsteigumus! Vilis Bukšs prognozē, kad Latvijā gaidāms sniegs un sals

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Novembris Latvijā būs īsti rudenīgs mēnesis, taču tā otrajā pusē arvien biežāk varēsim sajust ziemas tuvošanos. Laika vērotājs Vilis Bukšs savā jaunākajā prognozē norāda, ka gaidāms mainīgs laiks ar lietu, slapju sniegu un nelielu salu.

Novembris sagādās pārsteigumus! Vilis Bukšs progno...

Pēc Bukša novērojumiem dabā un dažādu zīmīgu dienu laikapstākļiem, šogad novembris varētu būt lielākoties mākoņains un mitrs. Naktīs mēneša otrajā pusē daudzviet gaidāms neliels sals.

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