Vai novembrī Latviju pārsteigs pirmais sniegs?
Sabiedrība
Šodien 06:07
Novembris sagādās pārsteigumus! Vilis Bukšs prognozē, kad Latvijā gaidāms sniegs un sals
Novembris Latvijā būs īsti rudenīgs mēnesis, taču tā otrajā pusē arvien biežāk varēsim sajust ziemas tuvošanos. Laika vērotājs Vilis Bukšs savā jaunākajā prognozē norāda, ka gaidāms mainīgs laiks ar lietu, slapju sniegu un nelielu salu.
Pēc Bukša novērojumiem dabā un dažādu zīmīgu dienu laikapstākļiem, šogad novembris varētu būt lielākoties mākoņains un mitrs. Naktīs mēneša otrajā pusē daudzviet gaidāms neliels sals.