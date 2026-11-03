Uz pirmo 15. Saeimas sēdi ieradušies visi 100 deputāti
Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti.
FOTO: 15. Saeima sanāk uz pirmo sēdi - zināms, kurš pretendē uz parlamenta vadītāja amatu
Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti, sēdē paziņoja līdzšinējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
15. Saeima pirmajā sēdē ievēlē balsu skaitītājus, kā arī pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Tās locekļi komisijas sēdē pārbauda vēlēšanu materiālus un sūdzības par vēlēšanām, ja tādas iesniegtas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Komisija sagatavo ziņojumu Saeimai par deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Pēc tam deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.
Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Jaunievēlētā Saeima pirmajā sēdē atklātā procedūrā ievēlē Saeimas Prezidiju - Saeimas priekšsēdētāju, divus viņa biedrus, sekretāru un viņa biedru. Šoreiz pirmo reizi gadījumos, ja Prezidija locekļa amatam būs izvirzīts tikai viens kandidāts, par viņu balsos ar balsošanas iekārtām, nevis vēlēšanu zīmēm, kā tas bijis līdz šim. To paredz Saeimā oktobra beigās pieņemtie grozījumi Saeimas kārtības rullī.
Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uzskatāms, ka Ministru kabinets ir atkāpies, tādēļ sēdi noslēdz ar valdības paziņojumu par savu pilnvaru nolikšanu. Līdzšinējā valdība turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima būs izteikusi uzticību jaunam Ministru kabinetam.
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Saskaņā ar Satversmi jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī beidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.
Jau ziņots, ka pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticējis "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvim Andrim Kulbergam. AS vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu un kļuva par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Jaunā vienotība" (JV) ar septiņiem mandātiem.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka paralēli valdības sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns (AS), bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Ināra Mūrniece (NA) un Antoņina Ņenaševa (P). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.