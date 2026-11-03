Valsts policijas foto
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Šodien 10:59
Kopš vasaras nav nekādu ziņu: lūdz sabiedrības palīdzību pazudušās Ineses Ancānes meklēšanā
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību 1980. gadā dzimušās Ineses Ancānes meklēšanā, kura bezvēsts pazudusi jau kopš šī gada jūlija, informēja policijā.
Sieviete vasaras vidū pametusi savu dzīvesvietu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Locikos, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušās pazīmes: augums 161 centimetrs, kalsnas miesas būves.
Policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda noderīga informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 65403310 vai 112.