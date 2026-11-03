Bezvēsts pazuduša vīrieša meklēšana Rēzeknē beidzas ar šausminošu atradumu - policija atklāj detaļas
Valsts policija (VP) pabeigusi izmeklēšanu un prokuratūrai nodevusi kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu par kāda vīrieša sevišķi cietsirdīgu slepkavību Rēzeknē, informēja VP pārstāve Jūlija Jurāne.
Šī gada 7. janvārī policija saņēma informāciju par bezvēsts pazudušu 1999. gadā dzimušu vīrieti. Pāris dienas vēlāk, 9. janvārī, meklēšanas pasākumu laikā viņa mirstīgās atliekas ar vardarbīgas nāves pazīmēm tika atrastas kādas Rēzeknes daudzdzīvokļu mājas balkonā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka kopīgas alkohola lietošanas laikā starp personām izcēlies konflikts, kas pāraudzis sevišķi cietsirdīgā slepkavībā. Pēc nozieguma izdarīšanas upura līķis ietīts palagā un paslēpts uz balkona.
Veicot operatīvās meklēšanas pasākumus, Latgales, Rīgas un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi Rīgā aizturēja divus iespējamos vainīgos – 1993. un 1998. gadā dzimušus vīriešus. Abiem aizdomās turētajiem tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, turklāt vecākais no viņiem apcietināts cita kriminālprocesa ietvaros.
Lieta pret abiem vīriešiem kvalificēta pēc Krimināllikuma panta par slepkavību, ja tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību. Par šādu noziegumu likums paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem. Lietas materiāli prokuratūrai nodoti 30. oktobrī.