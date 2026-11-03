Sabiedrība
Šodien 12:28
ČILSEZONA sākusies: 1+1 līdz mēneša beigām!
Mans draugs, dzīvē katram vajag kādu darbiņu. Tavs darbiņš visam novembrim – piežmiedz Čileni! Maksā par vienu picu, otru paņem tāpat! Kapiš?
Čili Pizza picērijās sākusies Čilsezona – pērc vienu 30 cm picu, otru saņem tāpat. Gaidām ciemos visās Čili Pizza picērijās Rīgā, Ogrē, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un Liepājā
Akcijas noteikumi. No 01.11. līdz 30.11.2026. 1+1 visām Ø30 cm picām. Pasūti jebkuras divas Ø30 cm picas picērijā Čili Pizza uz vietas un otru lētāko picu saņem bez maksas. Akcija spēkā visām Ø30 cm picām par standarta ēdienkartes cenu. Atlaides nesummējas, un nav spēkā papildu atlaides ar Tiamo lojalitātes karti. Akcija neattiecas uz pusdienu piedāvājuma picām, bērnu ēdienkartes picām un Romas picām. Par pasūtījumu līdzņemšanai tiek piemērota iepakojuma maksa 0,35 eiro par katru picu. Akcija neattiecas uz piegādes pasūtījumiem (Wolt / Bolt Food)