Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.
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Šodien 10:16
Pēc kaimiņu sūdzībām par nepatīkamu smaku kādā dzīvoklī Mežaparkā atrod mirušu vīrieti
Rīgā, Mežaparka apkaimē kādā daudzdzīvokļu namā Mirdzas Ķempes ielā atrasts miris gados vecāks vīrietis.
Kā TV3 raidījumam "Degpunktā" norāda mājas iedzīvotāji, bažas par seniora likteni radušās pēc tam, kad viņš aptuveni nedēļu nebija redzēts ārpus sava dzīvokļa, no kura kāpņu telpā sākusi izplatīties nepatīkama smaka.
Uz kaimiņu klauvējieniem pie durvīm neviens nav reaģējis tāpēc iedzīvotāji nolēmuši izsaukt operatīvos dienestus, kas dzīvoklī atraduši vīrieša mirstīgās atliekas.
Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma apstiprinājusi, ka par notikušo sākts kriminālprocess, lai noskaidrotu precīzus vīrieša nāves apstākļus. Vienlaikus policijā atzīmē, ka sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.