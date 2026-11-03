Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 10:05
Uz Rīgas apvedceļa kravas auto sadursmē ievainots ārvalstu šoferis; uz ceļa izlīst 400 litri degvielas
Pirmdienas rītā uz Rīgas apvedceļa pie Salaspils notika divu kravas automašīnu sadursme, kuras dēļ uz brauktuves noplūda liels daudzums degvielas un tika daļēji bloķēta satiksme.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", krustojumā ar Miera ielu kravas auto, neapstājoties pirms galvenā ceļa, nogriezis ceļu pašizgāzējam ar 25 tonnu kravu. Tā kā pretējā joslā atradās citi transportlīdzekļi, pašizgāzēja šoferim no sadursmes nebija iespējams izvairīties.
Triecienā pārrauta pašizgāzēja bāka, uz ceļa izlejot ap 400 litru degvielas. Avārijā galvas traumu guvis iespējamais vaininieks – šoferis no Īrijas. Precīzus negadījuma apstākļus skaidro policija.