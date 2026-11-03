Uz Rīgas apvedceļa kravas auto sadursmē ievainots ārvalstu šoferis; uz ceļa izlīst 400 litri degvielas
Foto: Shutterstock
Attēlam ir ilustratīva nozīme.
112

Uz Rīgas apvedceļa kravas auto sadursmē ievainots ārvalstu šoferis; uz ceļa izlīst 400 litri degvielas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pirmdienas rītā uz Rīgas apvedceļa pie Salaspils notika divu kravas automašīnu sadursme, kuras dēļ uz brauktuves noplūda liels daudzums degvielas un tika daļēji bloķēta satiksme.

Uz Rīgas apvedceļa kravas auto sadursmē ievainots ...

Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", krustojumā ar Miera ielu kravas auto, neapstājoties pirms galvenā ceļa, nogriezis ceļu pašizgāzējam ar 25 tonnu kravu. Tā kā pretējā joslā atradās citi transportlīdzekļi, pašizgāzēja šoferim no sadursmes nebija iespējams izvairīties.

Triecienā pārrauta pašizgāzēja bāka, uz ceļa izlejot ap 400 litru degvielas. Avārijā galvas traumu guvis iespējamais vaininieks – šoferis no Īrijas. Precīzus negadījuma apstākļus skaidro policija.

Tēmas

SadursmeSalaspilsValsts policija112DegpunktāTV3

Citi šobrīd lasa