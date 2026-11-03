“Cilvēkiem vairs nepietiek naudas kultūrai!” Eksperts ceļ trauksmi par koncertu apmeklējumu
Gada pirmajos deviņos mēnešos koncertu un citu muzikālo pasākumu apmeklējums sarucis par 23,5%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2025. gadā, informēja biedrībā "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA).
Ja šogad pirmajos deviņos mēnešos koncertus un citus muzikālos pasākumus apmeklēja 999 638 cilvēki, tad 2025. gadā attiecīgajā periodā - 1 307 004 cilvēki.
AKKA/LAA atzīmē, ka apmeklējuma samazinājuma tendence iezīmējas no aprīļa, jo katrā mēnesī līdz septembrim uzskaitītais apmeklējums bijis zemāks nekā attiecīgajā mēnesī pērn.
Aprīlī samazinājums bija 13,8%, maijā - 8,4%, jūnijā - 7,2%, bet jūlijā - 6,1%. Lielākā atšķirība reģistrēta augustā un septembrī, kad uzskaitītais apmeklējums saruka attiecīgi par 55,3% un 78,0%.
AKKA/LAA klāsta, ka samazinājuma tendence saglabājas arī tad, ja no 2025. gada rādītājiem izslēdz pērn notikušo XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 103 038 biļetes. Bez tām aizvadītā gada pirmo deviņu mēnešu apmeklējums bija 1 203 966 cilvēki, savukārt šogad attiecīgajā periodā - 999 638. AKKA/LAA secina, ka arī pēc šo svētku biļešu skaita atskaitīšanas samazinājums ir 17% jeb 204 328 apmeklējumi.
AKKA/LAA izpilddirektors un Kultūras ministrijas Latvijas Mūzikas padomes priekšsēdētājs Egīls Šēfers uzsver, ka ir sasniegta biļešu cenu kritiskā robeža, proti, daudzi cilvēki Latvijā vairs nevar atļauties iegādāties biļetes uz pasākumiem, jo lielākā daļa ienākumu jāatvēl pārtikai, apkurei un degvielai, bet kultūras pasākumiem vairs nepietiek naudas.
Viņš atzina, ka apmeklējuma rādītājus vasarā ietekmē arī plašais bezmaksas koncertu piedāvājums, tomēr, pēc Šēfera paustā, būtu naivi cerēt, ka kultūras nozare spēs kompensēt finansējuma samazinājumu, vienkārši paaugstinot biļešu cenas. AKKA/LAA izpilddirektora ieskatā pastāv risks nonākt "pie vēl tukšākām zālēm".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šie dati raksturo gada pirmos deviņus mēnešus. Pilna 2026. gada rezultātus varēs novērtēt pēc gada nogales koncertu sezonas un organizatoru atskaišu saņemšanas. Dati apkopoti no pasākumu organizatoru AKKA/LAA klientu portālā reģistrētajām atskaitēm.
AKKA/LAA ir nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus autorus, kuri kopā kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to atlīdzību.