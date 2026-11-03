Latvijā atklātā zilās mēles slimība raisījusi bažas sabiedrībā - vai droši lietot uzturā pienu un gaļu?
Šā gada 27. oktobrī Latvijā pirmo reizi apstiprināts infekciozais katarālais drudzis jeb zilās mēles slimība liellopiem.
Slimības ierosinātājs ir vīruss, kas izraisa saslimšanu atgremotājdzīvniekiem, piemēram, liellopiem, aitām, kazām un citiem šīs grupas dzīvniekiem, bet tas nav bīstams cilvēkiem, un ar šo slimību nevar inficēties, lietojot uzturā pienu, gaļu vai to produktus, uzsver Zemkopības ministrija (ZM).
Slimība no viena dzīvnieka uz otru izplatās ar miģeļu – sīku asinssūcēju kukaiņu – starpniecību. Tās izplatība ir saistīta ar šo kukaiņu aktivitāti, nevis tiešu saskari dzīvnieku starpā.
Zilās mēles slimība ir viena no dzīvnieku infekcijas slimībām, kuras izplatību uzrauga visā ES. Lai mazinātu slimības tālāku izplatīšanos, gan Latvijā, gan citās ES valstīs ir noteiktas prasības dzīvnieku veselības uzraudzībai un pārvietošanai, īpaši valstu starpā.