VIDEO: "Stāvēsim plecu pie pleca ar latviešiem!" dāņu ģenerālmajore Albinusa atklāj, ko darīs X stundā
Kas notiktu, ja Latvijā parādītos tā sauktie “zaļie cilvēciņi” un situācija sāktu eskalēties? Vai NATO sabiedrotie gaidītu, līdz uzbrukums kļūst plašāks, vai arī iesaistītos jau pie pirmajām agresijas pazīmēm? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Dānijas ģenerālmajore Jete Albinusa (Jette Albinus), kura intervijā uzsver – NATO spēki Latvijas bruņotajiem spēkiem stāvētu līdzās jau no paša sākuma.
“Ja situācija eskalēsies vai mēs ieraudzīsim pirmās pazīmes, proti, tā sauktos zaļos cilvēciņus, es izvietotu savus spēkus tur, lai jau no paša sākuma darbotos kopā ar latviešiem,” skaidro ģenerālmajore.
Viņa uzsver, ka šādā situācijā izšķiroša nozīme būtu NATO sabiedroto un Latvijas bruņoto spēku kopīgai klātbūtnei.
Ja tā sauktie “zaļie cilvēciņi” vērstos pret Latvijas bruņotajiem spēkiem un sāktu pret tiem īstenot naidīgas darbības, viņi vienlaikus konfrontētos arī ar NATO sabiedroto karavīriem, kuri atrastos līdzās Latvijas karavīriem.
“Ja viņi īstenos naidīgus uzbrukumus Latvijas bruņotajiem spēkiem, viņi uzbruks arī NATO, jo mēs stāvēsim plecu pie pleca,” uzsver Albinusa.
Danish NATO commander in Latvia Albinus: At the first indication of the green men in Latvia, I would deploy my forces together with the Latvians from the beginning. If the green men then attack Latvian forces, they attack NATO too. We will be standing shoulder by shoulder. 1/ https://t.co/uAzkruzqA3— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) October 31, 2026
Jete Albinusa ir Dānijas bruņoto spēku ģenerālmajore, kura 2023. gada 17. augustā kļuva par NATO daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” komandieri. Viņa bija pirmā sieviete Dānijas armijā, kura ieguva ģenerāļa pakāpi.
Divīzijas štābs “Ziemeļi” tika izveidots 2019. gadā Ādažos, lai stiprinātu Baltijas valstu aizsardzību un NATO kolektīvās atturēšanas un aizsardzības spējas. Tā ir nozīmīga komandvadības struktūra, kas palīdz koordinēt sabiedroto spēku darbību Baltijas reģionā.
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Albinusa divīzijas komandieres amatā dienestu noslēdza 2026. gada 30. aprīlī, kad viņu nomainīja Dānijas ģenerālmajors Ulrihs Esemans-Beks (Ulrich Essemann-Beck).