Liepājā nepilngadīgs jaunietis aplaupījis sirmgalvi un nozadzis zēnam telefonu
Liepājā Valsts policija (VP) noskaidrojusi jaunieša identitāti, kurš pilsētā aplaupījis kādu sirmgalvi, kā arī nozadzis mobilo telefonu zēnam, informēja VP pārstāve Madara Šeršņova.
Informāciju par zādzību policija saņēma 27. oktobrī. Dienu iepriekš Liepājā, Ezerkrasta mikrorajonā, zēnam šķērsojot Vaiņodes ielu, viņam pieskrējusi nepazīstama persona un no rokām izrāvusi mobilo telefonu "Honor", pēc kā uzbrucējs aizbēdzis.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo – iepriekš nesodītu nepilngadīgu jaunieti. Viņš savu vainu atzinis gan šajā zādzībā, gan arī laupīšanā, kas iepriekš notikusi pilsētas centrā, Lielajā ielā. Tur pusaudzis mēģinājis izraut no rokām mobilo telefonu "Redmi" kādai sirmgalvei. Sieviete pretojusies, taču cīņas laikā nokritusi zemē, un uzbrucējam izdevies tālruni atņemt.
Par notikušo uzsākti kriminālprocesi par zādzību, kā arī par svešas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību. Saskaņā ar Krimināllikumu bargākais sods par šādu laupīšanu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
Patlaban jaunietim ir piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.