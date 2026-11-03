Ekspertu un ierēdņu lēmumu sekas: nelegālo e-cigarešu tirgus plaukst, bet bērni nonāk kontrabandistu rokās
Kopš 2025. gada 1. janvāra Latvijā nedrīkst tirgot elektronisko cigarešu aromatizētos šķidrumus, izņemot ar tabakas garšu. Ierobežojuma mērķis bija pasargāt bērnus un jauniešus no nikotīna atkarības. Taču gandrīz divus gadus vēlāk redzam – pierādījumu, ka elektronisko cigarešu lietošana būtu samazinājusies, nav, toties jo kupli sazēlis nelegālais tirgus, vēsta portāls LA.lv.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem elektronisko cigarešu šķidrumu legālā aprite 2025. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 42,5 procentiem. Taču tas vēl nenozīmē, ka tikpat ievērojami samazinājies patēriņš. Daļa pircēju, kuri agrāk šos produktus iegādājās legālos veikalos, tagad tos meklē citur.
Pēc ēnu ekonomikas pētnieka, Rīgas Ekonomikas augstskolas profesora Arņa Saukas publiskotajiem datiem vienreizlietojamo elektronisko cigarešu nelegālā tirgus daļa pieaugusi no 31% līdz 42% (Salīdzināts 2024.gads ar 2025.gada pirmajiem četriem mēnešiem). Tātad pēc aromatizēto elektronisko cigarešu aizlieguma ieviešanas nelegālā tirgus īpatsvars palielinājies par 11 procentpunktiem jeb aptuveni 35% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Mums ir par ko uztraukties.
Trauksmi ceļ arī “OPEN Radošā centra” dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis. Intervijā LA.LV viņš norāda, ar konkrēto aizliegumu panākts tas, ka pusaudžiem šīs preces ir pieejamas tik brīvi kā vēl nekad. “Tas pavēra brīnišķīgu iespēju nelegālajai tirdzniecībai, arvien vairāk cilvēku iegrūžot tajā nelegālajā ēnu pusē. Un šajā pusē ir ļoti plašs piedāvājums – ne tikai elektroniskās cigaretes, bet arī narkotikas, nelegālie medikamenti un tā tālāk.”
Lai gan Lietuvā elektronisko cigarešu aromātu aizliegums ir spēkā jau kopš 2022. gada, aizliegtās garšas no veikalu plauktiem nav pazudušas. Viļņas veikalos joprojām iespējams iegādāties elektroniskās cigaretes ar zemeņu, banānu, arbūzu un citām garšām.. Tirgotāji mēdz slēpt produktu sastāvu vai izmantot maldinošus nosaukumus, bet daļa turpina tirdzniecību pat pēc sodu piemērošanas, raksta Vilniausdiena. Tas ir vēl viens pieredzē balstīts apliecinājums tam, ka aizliegumi nestrādā, lai ko arī mums censtos iestāstīt.
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Arī Tieslietu ministrija konstatējusi gadījumus, kad nepilngadīgie piedalās elektronisko cigarešu pārvietošanā pāri robežai, uzglabāšanā un pārdošanā. Daļa darbojas patstāvīgi, citi – pieaugušo uzdevumā. Kā norādījis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns:“Sākot ar aizliegtu e-cigarešu šķidrumu izplatīšanu vienaudžu lokā, jaunietis var nonākt arvien dziļāk nelegālajā apritē un tikt iesaistīts arī citu aizliegtu vielu izplatīšanā.” Šī problēma jau kļuvusi tik nopietna, ka šī gada oktobrī par tās risināšanu sprieda Noziedzības novēršanas padome.
VID un Valsts policijas dati ir satriecoši
Neraugoties uz diskusiju par to, vai pašreizējais regulējums patiešām sasniedz sākotnēji izvirzītos mērķus, vai tas nav veicinājis nelegālās tirdzniecības nostiprināšanos un galu galā vai tas nav radījis pretēju efektu, proti, jauniešu un bērnu iesaisti nelegālajā tirdzniecībā, aizlieguma iniciatori Sanita Lazdiņa, Svens Henkuzens un Alvils Krams strikti iestājas pret līdzšinējās aizliegumu politikas pārskatīšanu un meklē domubiedrus, raksta pietiek.com.
Tikmēr VID dati liecina, ka 2025. gadā elektronisko cigarešu šķidrumu legālā aprite Latvijā samazinājusies vairāk par 42 procentiem, bet akcīzes nodokļa ieņēmumi – par 3,5 miljoniem eiro. Ieskaitot arī tabakas aizstājējproduktus, valsts budžets akcīzes nodoklī saņēmis par 5,3 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt elektronisko cigarešu nozares pārstāvji lēš, ka kopējie neiegūtie akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2025. gadā varētu sasniegt 13 miljonus eiro.
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VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe neslēpj, ka elektronisko cigarešu aromātu aizliegums radījis nopietnas blaknes. Uzstājoties 2026. gada jūnijā Nacionālajā kontrabandas problemātikas forumā viņa atzina, ka nepārdomāti politiskie lēmumi veicinājuši kontrabandu. Agrāk legālajā tirgū elektronisko cigarešu šķidrumu aprite bija kontrolējama, bet tagad valsts ne vien zaudē nodokļu ieņēmumus, bet arī riskē ar jauniešu veselību, jo nelegālajā tirgū nonāk nepārbaudītas kvalitātes produkti. VID vadītājas ieskatā daudz saprātīgāka pieeja būtu bijusi pakāpeniska akcīzes nodokļa paaugstināšana, kas sadārdzinātu elektroniskās cigaretes un mazinātu to patēriņu. Šmite-Roķe politiķu rīcību raksturoja skarbi: “Politiskie lēmumi tika pieņemti virsrakstu dēļ, līdz ar to uzkāpām uz milzu grābekļa.”
Savukārt saskaņā ar Valsts policijas datiem 2025. gadā no nelegālās aprites izņemtas gandrīz 145 tūkstoši elektronisko cigarešu. Rīgas reģionā vien dažās vērienīgās operācijās atklāti desmitiem tūkstošu nelegālu ierīču. Tas nozīmē, ka ierobežojumi nav sasnieguši mērķi attiecībā uz nelegālā tirgus ierobežošanu. Kamēr pēc aizliegtajiem produktiem būs pieprasījums, atradīsies cilvēki, kas gatavi tos piegādāt. Arī atšķirīgie Eiropas Savienības valstu noteikumi un interneta tirdzniecības kontroles grūtības ievērojami sarežģī policijas darbu. Ja agrāk kontrabandas cigaretes patērēja galvenokārt noteiktas sociālās grupas, tad nelegālo elektronisko cigarešu un šķidrumu pircēju loks tagad ir daudz plašāks, īpaši jauniešu vidū. Elektronisko cigarešu tirdzniecības uzraudzība lielā mērā nodota Veselības inspekcijai un Valsts policijai, taču papildu resursi šo pienākumu veikšanai nav piešķirti.
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Diemžēl ne VID, ne VP teiktais dzirdīgas ausis politiķu un atbildīgo ministriju ierēdņu vidē nav radušas. Kā raksta pietiek.com: “Īpaši satraucoši ir tas, ka Sanita Lazdiņa, Svens Henkuzens un Alvils Krams mēģina nevis atspēkot Valsts policijas vai VID secinājumus ar citiem pierādījumiem, bet gan tos notušē, pasniedzot kā maznozīmīgus vai vispār neiekļaujot ministriem sagatavotajos izvērtējumos. Ja valsts pati neņem vērā savu tiesībaizsardzības iestāžu pieredzi, rodas jautājums, uz kādiem pierādījumiem tā vispār balsta savus lēmumus.”
Publikācijas autors arī uzdod būtisko jautājumu: vai ministri un viņu biroju darbinieki saņem pilnīgu VID un Valsts policijas sniegto informāciju vai tikai tādu tās interpretāciju, kas atbalsta jau iepriekš izvēlētu politisko nostāju? Ja valsts pieņem ierobežojumus, tai jābūt gatavai izvērtēt arī to cenu, tostarp bērnu un jauniešu iesaistīšanos nelegālajā tirdzniecībā, zaudētos nodokļu ieņēmumus, uzņēmējdarbības samazināšanos un nelegālās tirdzniecības pieaugumu.”
Nelegālajā tirgū par kvalitāti nedomā
Sanita Lazdiņa, Svens Henkuzens un Alvils Krams cenšas pārliecināt politisko lēmumu pieņēmējus neiesaistīt elektronisko cigarešu nozares pārstāvjus regulējuma izvērtēšanā. Kā pamatojums šādai pieejai tiek minētas Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas par tabakas industrijas ietekmes ierobežošanu politikas veidošanā, raksta Pietiek.com.
Tomēr elektronisko cigarešu nozares pārstāvji jau kopš aromātu aizlieguma ieviešanas brīdinājuši, ka šāds solis var veicināt kontrabandu un nelegālo tirdzniecību. Aizliegtie produkti joprojām ir viegli pieejami sociālajos tīklos, tostarp “Telegram” grupās, kur tos var iegādāties arī nepilngadīgie. Turklāt neviens nevar garantēt šo produktu izcelsmi un kvalitāti.
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Ne velti Edijs Klaišis intervijā LA.LV saka: “Man ļoti gribētos uzdot Veselības ministrijai un arī dakterim Kramam, kurš gāja visur “ar karogu” un teica, ka tas jāievieš, vienu jautājumu: ja mēs zinām, ka veipošana ir neizbēgama, kas rada lielāku apdraudējumu veselībai – zināmas izcelsmes prece ar zināmu sastāvu vai nezināmas izcelsmes prece ar nezināmu sastāvu?”
Viena no elektronisko cigarešu nelegālā tirgus bīstamākajām īpatnībām ir produktu nezināmā izcelsme un sastāvs. Pircējs nevar būt pārliecināts, vai uz iepakojuma norādītais nikotīna daudzums atbilst patiesībai, kādas ķīmiskās vielas izmantotas aromatizēšanai un kas rodas, šķidrumu karsējot.
Problēmu apliecina arī Veselības inspekcijas pārbaudes. No 2025. gada pirmajā pusgadā pārbaudītajiem 146 elektronisko cigarešu un to šķidrumu paraugiem tikai puse pilnībā atbilda noteiktajām prasībām. Savukārt vēlāk laboratoriski pārbaudītajos 23 produktos 17 gadījumos tika konstatēti neatļauti aromatizētāji.
Arī VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe ir norādījusi, ka kontrabandas ceļā Latvijā nonāk produkti, kuru sastāvu valsts nespēj pienācīgi kontrolēt.
Tādēļ elektronisko cigarešu nelegālā tirdzniecība nav tikai zaudētu nodokļu jautājums. Tā ir arī sabiedrības veselības problēma, jo īpaši tad, ja nezināmas izcelsmes produkti nonāk bērnu un pusaudžu rokās.
Kas uzņemsies atbildību par pieņemto lēmumu sekām?
Elektronisko cigarešu aromātu aizliegums tika ieviests ar mērķi aizsargāt bērnus un jauniešus. Taču gandrīz divus gadus pēc tā stāšanās spēkā valsts vairs nevar aprobežoties tikai ar sākotnējo nodomu atkārtošanu.
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VID dati, pētījumi par nelegālo tirgu un Valsts policijas pieredze norāda uz to, ka izvēlētais regulējums nav sasniedzis savus mērķus un radījis blaknes, kas kopējo situāciju ir tikai pasliktinājis.
Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka amatpersonas un eksperti, kuri piedalījušies ierobežojumu izstrādē un turpina tos aizstāvēt, sniegs konkrētas atbildes par sasniegtajiem rezultātiem, nelegālās tirdzniecības riskiem un iespējamām alternatīvām.
Ja valsts politikas rezultāti neatbilst sākotnēji iecerētajam, tās pārskatīšana nav atkāpšanās no bērnu aizsardzības mērķa. Tā ir atbildīgas valsts pārvaldes pazīme. Jo galvenais jautājums nav tas, kurš savulaik panāca aromātu aizlieguma ieviešanu. Galvenais jautājums ir – kurš šodien ir gatavs uzņemties atbildību par tā faktiskajām sekām?