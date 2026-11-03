Vietām pa laikam līs.
Sabiedrība
Šodien 07:23
Otrdien vietām līs, bet dienā biežāk uzspīdēs saule
Otrdien Latvijā būs mazāk mākoņu nekā iepriekšējās dienās un palaikam spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām īslaicīgi līs. Sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.
Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni, vakarā piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.
Rīgā no rīta un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, mērens ziemeļu vējš pāries ziemeļrietumu vējā, saule gaisu sasildīs līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.