Naktī Latgalē sacelta trauksme, NATO paceļ gaisā iznīcinātājus - zināms, kur nokritis meklētais objekts
Objekts Balvu novadā nokritis pie Tilžas, atklāja Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP).
Viņš gan uzsvēra, ka sīkākas informācijas viņam nav.
Kā vēstīts, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) meklē, iespējams, Balvu novadā nokritušu objektu, kā dēļ šonakt nepilnu pusstundu bija izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums Latvijas gaisa telpā.
Oranžās pakāpes brīdinājumu par apdraudējumu gaisa telpā NBS izsludināja plkst. 00.10, bet par tā beigām paziņoja ap plkst. 00.35. Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu.
Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
"Saskaņā ar sākotnējo informāciju objekts nokritis Balvu novadā," vēsta NBS. Lai precizētu objekta atrašanās vietu un noskaidrotu notikušā apstākļus, turpināsies meklēšanas darbi uz zemes.
NBS aicina iedzīvotājus, pamanot aizdomīgu objektu vai tā atlūzas, netuvoties tiem, neaiztikt tos un nekavējoties ziņot, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
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Šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, iepriekš norādījuši NBS.