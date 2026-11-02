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Vakar 23:15
Skumja vēsts: Tukumā pazudušais 2007. gadā dzimušais Reinis Spiridovskis atrasts miris
Bezvēsts prombūtnē bijušais 2007. gadā dzimušais Reinis Spiridovskis ir atrasts miris. Šobrīd nav aizdomas, ka pret jaunieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, taču Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, lai noteiktu jaunieša nāves iemeslu.
Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski. Jaunietis šā gada 2. novembrī ap pulksten 15.00 izgāja no savas dzīvesvietas Tukumā, Slocenes ielā, un viņa atrašanās vieta nebija zināma.