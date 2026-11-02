Izgāja no mājām un pazuda bez vēsts: Tukumā meklē 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski.
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Izgāja no mājām un pazuda bez vēsts: Tukumā meklē 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski

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Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski. Jaunietis šā gada 2. novembrī ap pulksten 15.00 izgāja no savas dzīvesvietas Tukumā, Slocenes ielā, un viņa atrašanās vieta līdz šim brīdim nav zināma.

Izgāja no mājām un pazuda bez vēsts: Tukumā meklē ...

Pazīmes: augums apmēram 180 cm, īsi gaiši brūni mati, kalsnas miesas būves. Bija ģērbies gaiši zilā džinsa virsjakā ar gaišu oderi, gaišās biksēs, gaišos apavos un melnā cepurē ar nagu. Līdzi bija melna mugursoma.

Valsts policija aicina aplūkot Reiņa fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Reini Spiridovski.

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Valsts policija meklēBezvēsts pazudušie112TukumsValsts policija

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