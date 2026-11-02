Ugunsgrēks Tvaika ielā, Rīgā (02.11.2026)
Ēka nebija pamesta, postījumi ir milzīgi: atklājas jaunas detaļas par plašo ugunsgrēku Tvaika ielā
Pirmdienas rītā Rīgā, Tvaika ielā, izcēlies vērienīgs ugunsgrēks, kura dzēšana prasījusi ievērojamus glābēju resursus. Tagad atklājušās jaunas detaļas par liesmu pārņemto ražošanas ēku – izrādās, tā nebūt nav bijusi pamesta, un daļā telpu joprojām notikusi saimnieciskā darbība.
Izsaukumu uz ugunsgrēku ražošanas ēkā Tvaika ielā glābēji saņēma īsi pēc plkst. 5 rītā, kad pilsētu vēl ieskāva tumsa. Plašais ugunsgrēks drīz vien piesaistīja apkārtējo iedzīvotāju uzmanību, jo liesmas bija pārņēmušas aptuveni 2250 kvadrātmetru lielu platību – gandrīz trešdaļu ēkas. Notikuma vietā ar liesmām cīnījās astoņas ugunsdzēsēju brigādes, dzēšanas darbos izmantojot arī trīs autokāpnes.
Kā TV3 raidījumam "Degpunktā" skaidro VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 7. daļas komandiera pienākumu izpildītājs, virsleitnants Aleksandrs Ivolga, ņemot vērā ugunsgrēka plašo teritoriju, glābēji vispirms nodrošināja nepieciešamo ūdens padevi dzēšanas darbiem. Pēc tam ugunsdzēsēji ķērās pie liesmu dzēšanas un ēkas pārmeklēšanas, bet vēlāk sāka no tās iznest tehniku un aprīkojumu.
Lai nodrošinātu apkārtējo iedzīvotāju drošību un netraucētu operatīvo dienestu darbu, policija ierobežoja satiksmi ugunsgrēka tuvumā. Ap pulksten desmitiem rītā liesmu intensitāte bija ievērojami mazinājusies, tomēr atsevišķās vietās joprojām veidojās jauni degšanas perēkļi.
Deviņas stundas pēc dzēšanas darbu sākuma satiksme aptuveni 500 metru garā Tvaika ielas posmā joprojām bija slēgta abos virzienos. Ierobežota bija arī gājēju pārvietošanās. Lai gan atklātās liesmas bija apdzēstas, ugunsdzēsēji turpināja darbu notikuma vietā, jo saglabājās atkārtotas aizdegšanās risks. Bija paredzams, ka dzēšanas un pārbaudes darbi prasīs vēl vairākas stundas.
Apkārtējo ēku iedzīvotāji stāsta, ka ugunsgrēka skartajā rūpnīcā savulaik darbojies mēbeļu ražošanas cehs. Pēdējos gados ražošanas apjomi gan esot samazinājušies, tādēļ plašā ēka vairs netikusi pilnībā izmantota. Tomēr, kā uzsver vietējie, tā nav bijusi pamesta un tajā joprojām notikusi saimnieciskā darbība.
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Kā stāsta netālu strādājošs vīrietis, ugunsgrēka skartajā ēkā joprojām notikusi saimnieciskā darbība, tostarp, iespējams, mēbeļu ražošana un kokapstrāde. Viņaprāt, telpās atradušās dažādas ražošanas iekārtas un materiāli, kas varētu būt veicinājuši ugunsgrēka izplatīšanos. Vīrietis skaidro, ka plašā ēka bijusi sadalīta vairākās daļās – dažas telpas tikušas izmantotas, bet citas stāvējušas tukšas. Viņš uzsver, ka ēka kopumā nav bijusi pamesta.
Vīrietis gan nezināja pateikt, kurā ēkas daļā ugunsgrēks sākās un kas tieši tajā atradās. Tomēr liesmas nodarījušas ievērojamus postījumus – lielai daļai ēkas iznīcināts jumta segums, savukārt iekštelpas ir pamatīgi nokvēpušas un applūdušas dzēšanas darbu laikā. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslus. Izmeklēšanā tiks vērtēts, vai aizdegšanos izraisījusi kāda tehniska problēma vai arī notikušajā varētu būt vainojama nepiederošas personas rīcība.