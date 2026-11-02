Neielaida pa durvīm, mēģināja pa logu: Latvijā sodīts policists par nelikumīgu iekļūšanu dzīvoklī
Stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru policists sodīts ar 110 stundu sabiedrisko darbu par nelikumīgu mēģinājumu iekļūt dzīvoklī, informēja Augstākajā tiesā (AT).
No apsūdzības izriet, ka lietā apsūdzēts policijas darbinieks, kurš, pildot dienesta pienākumus, ieradās pie kāda pirmā stāva dzīvokļa nolūkā pārbaudīt informāciju, ka tajā, iespējams, tiek glabātas kontrabandas cigaretes.
Tā kā dzīvoklī esošās personas atteicās atvērt durvis un apsūdzēto ielaist, apsūdzētais, apzinoties, ka viņa iekļūšanai dzīvoklī tobrīd nebija tiesiska pamata, iekāpa pa dzīvokļa atvērto logu un apsēdās uz palodzes. Ievērojot to, ka dzīvoklī esošās personas pretojās nelikumīgai iekļūšanai, iekļūt tālāk dzīvoklī apsūdzētajam neizdevās.
Kurzemes rajona tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un sodīja ar sabiedrisko darbu uz 110 stundām.
Tiesa atzina par pierādītu, ka apsūdzētais dzīvoklī iekļuvis nelikumīgi un ar tiešu nodomu, jo tajā esošās personas nebija devušas apsūdzētajam atļauju tajā iekļūt, saistībā ar pārbaudāmajiem apstākļiem nebija sākts nedz administratīvā pārkāpuma process, nedz kriminālprocess, kā arī apsūdzētais nebija saņēmis dežurējošā prokurora atļauju neatliekamai iekļūšanai dzīvoklī.
Izskatījusi lietu saistībā ar aizstāvja iesniegto apelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa atstāja negrozītu spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un soda noteikšanu, bet, labojot sprieduma rezolutīvajā daļā pieļauto pārrakstīšanās kļūdu, to grozīja daļā par personu, kuras labā no apsūdzētā piedzenama kaitējuma kompensācija.
Tiesa pievienojās pirmās instances tiesas spriedumā sniegto pierādījumu un faktisko apstākļu novērtējumam, kā arī tās paustajām atziņām.
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AT konstatēja, ka aizstāvis kasācijas sūdzībā pamatā atkārtojis apelācijas sūdzībā paustos argumentus, kurus apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi, un tie ir vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. Līdz ar to spēkā stājas Kurzemes apgabaltiesas spriedums.