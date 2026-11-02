"Ar dokumentiem nepietiek!" Pieci Latvijas novadi pie Krievijas robežas apvienos spēkus, lai panāktu lielāku valsts atbalstu
Pieci Latvijas austrumu pierobežas novadi, kam ir tieša robeža ar Krieviju, nolēmuši veidot kopīgu biedrību, lai efektīvāk pārstāvētu savu iedzīvotāju un uzņēmēju intereses un panāktu mērķtiecīgu valsts atbalstu, informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Par biedrības veidošanu pirmdien Ludzas novadā vienojušies Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadu pašvaldību vadītāji.
Pašvaldību vadītāji uzsver, ka šīs piecas austrumu pierobežas pašvaldības ir tiešā Latvijas-Krievijas robežas tuvumā un tās viskrasāk izjūt pastāvošos ģeopolitiskos riskus, demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos, darbaspēka aizplūšanu un ekonomiskās situācijas grūtības.
Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotāju satraukums un neziņa aug ar katru dienu, norāda pašvaldību vadītāji, skaidrojot, ka tas nav saistīts tikai ar ģeopolitisko spriedzi, bet gan ar valdošo sajūtu, ka valsts tos ir aizmirsusi.
"Bez tūlītēja, mērķtiecīga valdības atbalsta ir gandrīz neiespējami saglabāt pārliecību, ka šajā kritiskajā brīdī vispār esam vajadzīgi savai valstij. Mēs nedrīkstam ilgāk gaidīt. Ir jārīkojas pēc būtības," uzsver Alūksnes mērs Dzintars Adlers (JV).
Adlers cer, ka jaunā valdība "parādīs reālu politisko gribu un izlēmību, likvidēs reģionālo netaisnību un reāli, nevis tikai lozungos, stiprinās Latvijas un visas Eiropas Savienības austrumu robežu".
Pašvaldību mērķis ir mazināt ilgstošo reģionālo nevienlīdzību un pastāvošo plaisu starp dzīves kvalitāti pierobežas novados un galvaspilsētā, panākt, ka tiek sadzirdēta pierobežas pašvaldību nepieciešamība pēc mērķtiecīgas, tieši šī reģiona specifikai pielāgotas atbalsta programmas ekonomikas virzīšanai un atvieglotiem nosacījumiem uzņēmējdarbības atbalsta projektu īstenošanai, lai veicinātu reģiona ekonomiku.
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Pašvaldības novērtē līdz šim valstī paveikto austrumu pierobežas atbalstam - Rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai, Saeimas pieņemto Latvijas austrumu teritorijas likumu, tomēr uzsver, ka ar dokumentiem nepietiek.
Pierobežas stiprināšanai ir nepieciešama reāla, tūlītēja un mērķtiecīga rīcība, nodrošinot arī finansējumu, uzsver pašvaldības. Pretējā gadījumā turpināsies iedzīvotāju aizplūšana no pierobežas novadiem, bet tas atstās negatīvas sekas uz ekonomiku, paralizējot vietējo uzņēmumu darbību un kavējot jaunu investoru ienākšanu, norāda vietvaras.