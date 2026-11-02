Atvadas no rakstnieka un žurnālista Rimanta Ziedoņa
Pirmdien, 2. novembrī, Rīgas Krematorijas lielajā zālē pēdējā gaitā izvadīts rakstnieks, žurnālists un dzejnieka Imanta Ziedoņa dēls Rimants Ziedonis, kurš ...
FOTO: pēdējā gaitā pavadīts dzejnieka Imanta Ziedoņa dēls Rimants Ziedonis
Pirmdien, 2. novembrī, Rīgas Krematorijas lielajā zālē pēdējā gaitā izvadīts rakstnieks, žurnālists un dzejnieka Imanta Ziedoņa dēls Rimants Ziedonis, kurš 64 gadu vecumā pēkšņi devās mūžībā.
Atvadīties no rakstnieka bija ieradušies cilvēki ar ziediem, lai godinātu viņa piemiņu un pavadītu pēdējā gaitā. Atvadīšanās ceremonija sākās plkst. 15 Rīgas Krematorijas lielajā zālē.
Par Rimanta Ziedoņa aiziešanu mūžībā 28. oktobrī sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja viņa meita Evelīna Ziedone.
Rimants Ziedonis dzimis 1962. gada 17. jūnijā Jēkabpilī dzejnieka Imanta Ziedoņa un skolotājas Ritmas Safonovas ģimenē. Viņš studējis žurnālistiku Latvijas Valsts universitātē un savas profesionālās darbības laikā strādājis vairākos Latvijas preses izdevumos, tostarp bijis laikraksta "Rīgas Balss" galvenais redaktors un žurnāla "National Geographic Latvia" vadītājs.
Rakstnieka literārajā mantojumā ir dzejas krājumi, stāsti un dokumentālās prozas darbi, tostarp "Paradoksālā Latvija", "Austrumu robeža" un "Jūras zemē Latvijā". Par kopā ar tēvu Imantu Ziedoni tapušo grāmatu "Leišmalīte" viņš 2013. gadā saņēma Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis".