Policija noskaidrojusi, kurš Vanšu tiltā izkāra ārvalstu karogus – tas izrādījies nepilngadīgais
Foto: Valsts policija
Identificēts jaunietis saistībā ar karogu izvietošanu Vanšu tilta vantīs.
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Policija noskaidrojusi, kurš Vanšu tiltā izkāra ārvalstu karogus - tas izrādījies nepilngadīgais

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Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts drošības dienestu identificējusi jaunieti, kurš šā gada oktobrī divas reizes patvaļīgi uzrāpās Vanšu tilta vantīs un piestiprināja tajās ārvalstu, iespējams, Saūda Arābijas un Afganistānas Islāma Republikas karogu.

Policija noskaidrojusi, kurš Vanšu tiltā izkāra ār...

Izanalizējot pieejamos videonovērošanas materiālus un notikumos pārbaudītās personas, izdevies noskaidrot iespējamā pārkāpēja identitāti. Nepilngadīgā persona minētās darbības veikusi huligānisku motīvu vadīta.

Saistībā ar 14. un 28. oktobra incidentiem pašvaldības policijā uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pārkāpumu.

Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un apdraudot savu vai citu personu drošību, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro.

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