"Jaunā vienotība" nesteidz izdarīt secinājumus un gaida nākamo valdības veidošanas sarunu posmu
"Jaunā vienotība" (JV) pēc pirmā valdības veidošanas sarunu raunda gaida nākamo sarunu posmu un ir atvērta turpmākām diskusijām par jaunās valdības izveidi, sacīja JV politiķis un 15. Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics.
Komentējot līdzšinējo valdības veidošanas procesu, Jurēvics norādīja, ka patlaban JV gaida informāciju par nākamā sarunu raunda laiku un formātu.
"Kā jau iepriekš minēts, tā ir Apvienotā saraksta izvēle, kā organizēt šo procesu. Mēs esam atvērti turpmākām sarunām un gatavi redzēt, kā process virzīsies tālāk," sacīja politiķis.
Viņš atzīmēja, ka tuvākajās dienās darbu sāks jaunievēlētā Saeima, deputāti saņems mandātus, kā arī Valsts prezidents oficiāli nominēs Ministru prezidenta amata kandidātu Andri Kulbergu (AS).
Pēc Jurēvica paustā, pēc šiem formālajiem soļiem valdības veidošanas process varēs pilnvērtīgi turpināties ne tikai politiski, bet arī juridiski, pakāpeniski virzoties uz rezultātu.
Jau ziņots, ka Ministru prezidents Kulbergs pēc tikšanās ar partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pārstāvjiem paziņoja par pirmā valdības veidošanas sarunu raunda noslēgumu. Sarunās ar Saeimā pārstāvētajām centra partijām galvenā uzmanība tika pievērsta valsts finanšu situācijai, budžeta izaicinājumiem, valsts pārvaldes efektivizēšanai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai.
Kulbergs iepriekš brīdinājis, ka bez būtiskām pārmaiņām valsts pārvaldē, budžeta izdevumu samazināšanas un ekonomikas aktivizēšanas Latvija turpmākajos gados var saskarties ar nopietnām fiskālām grūtībām. Tāpat sarunās apspriesti jautājumi par investīciju piesaisti, valsts pārvaldes reformām, Eiropas Savienības fondu izmantošanu un projekta "Rail Baltica" turpmāko īstenošanu.
Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds paredzēts pēc 4. novembra.