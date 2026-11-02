Ugunsgrēks Tvaika ielā, Rīgā (02.11.2026)
Tvaika ielas slēgšana nebūs īslaicīga - satiksmes ierobežojumi ilgs vismaz nedēļu
Pirmdienas, 2. novembra, rītā Rīgā, Tvaika ielā 4, izcēlies plašs, paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks ražošanas ēkā. Bīstamās situācijas dēļ satiksme Tvaika ielas posmā būs slēgta vismaz nedēļu. Ierobežojumi attiecas arī uz sabiedriskā transporta kustību.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu apturēt satiksmi Tvaika ielā 4 līdz bīstamās situācijas novēršanai. Pašlaik paredzams, ka satiksme šajā Tvaika ielas posmā būs slēgta vismaz nedēļu. Satiksmes atjaunošanas laiks būs atkarīgs no būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinuma par ēkas ārsienas konstrukciju stabilitāti un nepieciešamajiem risinājumiem bīstamības novēršanai.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus un iespēju robežās izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Satiksmes ierobežojumu dēļ apkārtējās ielās iespējama palielināta satiksmes intensitāte un sastrēgumi, tādēļ iedzīvotāji aicināti rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku.
Izmaiņas būtiski skārušas arī sabiedriskā transporta kustību. Kā informē SIA “Rīgas satiksme”, ugunsgrēka dēļ ir slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu. Trolejbusi un autobusi pagaidām kursē līdz galapunktam “Sarkandaugava”. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka Tvaika ielas slēgtajā posmā sabiedriskais transports nekursēs, kamēr tiek veikta ekspertīze un meklēti risinājumi.
Ņemot vērā satiksmes organizācijas izmaiņas un iespējamos sastrēgumus apkārtējās ielās, iespējami arī sabiedriskā transporta kavējumi. Pasažieri aicināti savlaicīgi plānot braucienus un pirms došanās ceļā pārbaudīt aktuālo informāciju par sabiedriskā transporta kustību.
Aktuālajai informācijai par satiksmes organizācijas izmaiņām un sabiedriskā transporta kustību aicina sekot līdzi “Rīgas satiksmes” un Rīgas pašvaldības informācijas kanālos.