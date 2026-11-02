Drošības risku dēļ Iecavā divu deviņstāvu māju iedzīvotāji palikuši bez liftiem
Pēc informācijas saņemšanas no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pagājušajā nedēļā Iecavā apturēta liftu darbība divās deviņstāvu mājās, informēja SIA "Bauskas novada komunālserviss".
Uzņēmumā skaidro, ka 26. oktobrī drošības apsvērumu dēļ apturēta visu liftu darbība daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā 5, Iecavā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka tās ir deviņstāvu mājas ar vairākām kāpņu telpām.
"Pamatojoties uz PTAC sniegto informāciju par Mogiļevas ražojuma liftu neatbilstībām drošuma prasībām un iespējamiem riskiem to lietotājiem, pieņemts lēmums apturēt liftu darbību līdz to tehniskā stāvokļa izvērtēšanai," pamato "Bauskas novada komunālserviss".
Uzņēmumā apgalvo, ka PTAC pasūtītajā ekspertīzē konstatētas neatbilstības, kas var radīt apdraudējumu gan liftu lietotājiem, gan apkalpojošajam personālam. Konstatētās problēmas galvenokārt saistītas ar liftu sākotnējās uzstādīšanas risinājumiem un dokumentāciju, nevis tikai ar iekārtu nolietojumu vai ikdienas tehnisko apkopi.
PTAC vēstulē minēti arī Tirgus ielā 3 un Tirgus ielā 5 esošie lifti. Vienlaikus apsaimniekotājs uzsver, ka katra lifta tehniskais stāvoklis un iespējamo neatbilstību apjoms ir jāizvērtē individuāli.
Šonedēļ paredzēta liftu tehniskā pārbaude, ko veiks akreditēta inspicēšanas institūcija. Pārbaudes laikā speciālisti izvērtēs katra lifta tehnisko stāvokli, iespējamos drošības riskus un noteiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu liftu drošu ekspluatāciju.
"Liftu darbību varēs atjaunot tikai pēc tam, kad būs izvērtēts to tehniskais stāvoklis un izpildīti drošai lietošanai nepieciešamie nosacījumi. Tādēļ šobrīd precīzu liftu darbības atjaunošanas datumu nav iespējams noteikt," raksta "Bauskas novada komunālserviss" savā mājaslapā.
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Uzņēmumā uzsver, ka pašlaik nav pamata apgalvot, ka visi lifti būs jānomaina. PTAC norādījis, ka konstatēto neatbilstību novēršanai iespējami dažādi tehniskie risinājumi. Nepieciešamo darbu apjoms būs zināms pēc katra lifta individuālas pārbaudes.
""Bauskas novada komunālserviss" apzinās, ka liftu darbības pārtraukums rada būtiskas neērtības iedzīvotājiem, īpaši senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Tomēr iedzīvotāju drošība ir prioritāte, un liftu darbības atjaunošana iespējama tikai pēc to drošuma izvērtēšanas," uzsver uzņēmumā.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem pašvaldībai piederošā komunālā uzņēmuma "Bauskas novada komunālserviss" apgrozījums 2025. gadā bija 11 716 931 eiro, bet zaudējumi sasniedza 982 800 eiro.