Mūžībā devies izcilais melno stārķu pētnieks un Latvijas Ornitoloģijas biedrības pirmais direktors Māris Strazds
Pirmdien 66 gadu vecumā miris Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) pirmais direktors un melno stārķu pētnieks Māris Strazds, informē LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
1980.-1984. gadā Strazds bija viens no pirmā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta koordinatoriem un arī viens no 1989. gadā iznākušās grāmatas "Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980-1984" autoriem kopā ar Jāni Priednieku, Agri Strazdu un Aivaru Petriņu. Šī bija pirmā reize, kad tika kartēta ligzdojošo putnu izplatība visā Latvijā.
Viņš bija viens no 76 LOB dibinātājiem 1985. gadā. 1994. gadā, kad LOB pieņēma pirmos algotos darbiniekus, Strazds kļuva par LOB direktoru, bet šo darbu brīvprātīgi viņš bija veicis jau pirms tam. Direktora amatā viņš strādāja līdz 2002. gadam. Viņa vadībā LOB piedzīvoja biedru skaitu ievērojamu pieaugumu un kļuva par starptautiskās dabas aizsardzības organizāciju savienības "BirdLife International" partneri.
Ieguldījums plašākas sabiedrības izglītošanā ir Strazda vadībā sagatavotās grāmatas "Latvijas meža putni", "Latvijas lauku putni" un "Latvijas ūdeņu putni".
Lai gan Strazds daudz darba ieguldījis dažādu putnu sugu aizsardzībā, piemēram, izstrādājot sugas aizsardzības plānus mednim un mežirbei, tomēr galvenais viņa pētījumu un rūpju objekts bija melnais stārķis, kam veltīts arī 2011. gadā aizstāvētais promocijas darbs "Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija Latvijā", stāsta Ķerus.
Tāpat kā par melno stārķi viņš iestājās par Latvijas mežiem, gan iesaistoties 2000. gadā pieņemtā Meža likuma un citu meža apsaimniekošanas normatīvo aktu izstrādē, gan stiprinot starptautisko sadarbību, gan rīkojot akcijas pret Latvijas mežu noplicināšanu, gan arī aktīvi rosinot mikroliegumu veidošanu konkrētu sugu ligzdošanas vietu aizsardzībai, akcentē Ķerus.