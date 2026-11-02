Policijā sākta resoriskā pārbaude par adatas atrašanu Helovīna svinētājam uzdāvinātā konfektē.
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Šodien 15:59
Policija sāk pārbaudi par adatas atrašanu bērniem domātajās Halovīna konfektēs Zvejniekciemā
Valsts policijā (VP) sākta resoriskā pārbaude par adatas atrašanu Halovīna svinētājam uzdāvinātā konfektē.
Par adatas atrašanu saldumā Zvejniekciemā policijā saņemts iesniegums un policijā sākta pārbaude, informē VP.
Vienlaikus policijā apliecināja, ka policija katru gadu Halovīna laikā sociālajos tīklos novēro ierakstus par it kā saldumos atrastiem asiem priekšmetiem.
Jau ziņots, ka sociālajā tīklā “Facebook” grupā “Saulkrasti ziņas un sludinājumi” tika ievietots satraucošs brīdinājums vecākiem. Kāda iedzīvotāja publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama konfekte “Milky Splash” ar tajā ievietotu adatu.
Ieraksta autore brīdināja vecākus, kuru bērni Halovīna vakarā apmeklējuši Zvejniekciemu, un aicināja pievērst uzmanību bērnu saņemtajiem saldumiem.