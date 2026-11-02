Halovīna vakarā Bauskas novadā uz ielas atrasts nepieskatīts četrgadnieks
Aizvadītajā sestdienā, Halovīna vakarā, Bauskas novadā uz ielas atrasts nepieskatīts četrgadnieks, informē novada pašvaldība.
Halovīna vakarā, kad ielās un publiskajās vietās aktīvi uzturējās bērni un jaunieši, pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policijas prevencijas grupas amatpersonām veica reidu, lai uzraudzītu sabiedrisko kārtību, bērnu un jauniešu drošību, kā arī vecāku atbildību par nepilngadīgajiem.
Reida laikā konstatēti vairāki pārkāpumi. Ir sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi par to, ka nepilngadīgas personas atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, viens no šiem nepilngadīgajiem nedrīkstēja arī atrasties uz ielas pēc plkst. 22, jo nebija sasniedzis 16 gadu vecumu, par ko sākts administratīvā pārkāpuma process.
Tāpat neilgi pēc plkst. 22 divas mazgadīgas personas steidzās mājās, taču aizkavējās, jo veikalā bija rinda. Abi bērni nogādāti mājās un nodoti vecākiem. Ar bērniem un vecākiem veiktas preventīvas pārrunas.
Viens administratīvā pārkāpuma process sākts par to, ka četrus gadus vecs bērns uz ielas atradās viens bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes.
Vēl vienā gadījumā administratīvā pārkāpuma process sākts par vecāka atrašanos tik lielā alkohola reibuma stāvoklī publiskā vietā, ka viņš nebija spējīgs parūpēties par savu mazgadīgo meitu. Šajā gadījumā sākts arī administratīvais process par iespējamu neatļautu narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu.
Tāpat reida laikā izteikti pieci mutiski brīdinājumi bērniem par aizsargķiveru nelietošanu vai velosipēda vadīšanu bez noteiktā kārtībā iegūtām velosipēda vadīšanas tiesībām, pārvietojoties ar velosipēdu.
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Policija saņēma arī iesniegumus par gadījumiem, kad Halovīna aktivitāšu laikā ar olām apmētātas dzīvojamās mājas.
"Priecājamies, ka Halovīna svētki ir aizvadīti un novada iedzīvotāji varēja izbaudīt svētku atmosfēru. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka arī svētku laikā ir svarīgi ievērot sabiedrisko kārtību, cienīt apkārtējos, kuri svētkus nesvin un respektēt viņu izvēli," komentē Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks.
Policija pateicas ikvienam, kurš svinēja atbildīgi un ar cieņu pret citiem. "Aicinām arī turpmāk atcerēties, ka svētki ir domāti priekam, nevis citu īpašuma bojāšanai vai sabiedriskās kārtības traucēšanai," mudina policijas vadītājs.
Pašvaldībā uzsver, ka reida mērķis bija ne tikai novērst iespējamos pārkāpumus, bet arī rūpēties par bērnu un jauniešu drošību laikā, kad Halovīna svinēšana un ar to saistītās aktivitātes pulcē daudz bērnu publiskajā telpā.