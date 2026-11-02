Jelgavas policija turpmāk noziedzniekus meklēs arī no gaisa
Jelgavas pašvaldības policijas tehniskais nodrošinājums papildināts ar augstas klases bezpilota gaisa kuģi “DJI Matrice 4T” ar integrētu termokameru, kas sniegs būtisku atbalstu sabiedriskās kārtības uzturēšanā, cilvēku meklēšanā un nakts patrulēšanā. Šonedēļ policijas darbiniekiem pļavā pretim Jelgavas pilij notiek praktiskās apmācības pēc kurām bezpilota gaisa kuģis jeb drons tiks pilnvērtīgi iesaistīts policijas ikdienas darbā.
Pašvaldības policijas pārstāve Paula Liepa skaidro, lai nodrošinātu drošu, profesionālu un tiesisku iekārtas lietošanu, policijas darbinieki jau ir aizvadījuši teorētiskās apmācības bezpilota gaisa kuģa vadībā un izmantošanā, savukārt šonedēļ līdz 5. novembrim pļavā pretim Jelgavas pilij notiek praktiskās mācības drona pilotēšanā. Uzreiz pēc apmācību pabeigšanas bezpilota gaisa kuģis tiks pilnvērtīgi iesaistīts ikdienas dienesta pienākumu izpildē un sabiedriskās kārtības uzraudzībā.
Bezpilota gaisa kuģis turpmāk tiks iesaistīts cilvēku meklēšanā un glābšanā – pazudušu personu operatīva atrašana meža masīvos, ūdenstilpju tuvumā un apvidū ar apgrūtinātu redzamību, nakts patrulēšanā – sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzībā pilsētā, parkos un nomaļākos rajonos tumšajā diennakts laikā, kā arī lielu pasākumu uzraudzībā – masu pasākumu un pilsētas svētku drošības kontrolē no gaisa.
Viena no būtiskākajām jaunā gaisa kuģa priekšrocībām ir integrētā infrasarkanā termokamera un dienas/nakts kameras sistēma. Termokamera nodrošina iespēju pamanīt cilvēka ķermeņa siltumu pat pilnīgā tumsā, biezos krūmājos vai apgrūtinātā redzamībā, kas meklēšanas operācijās ļaus ietaupīt kritiski svarīgo laiku. Jaunā iekārta izceļas ar augstu mobilitāti un spēju nodrošināt lidojumu līdz 46 minūtēm ar vienu uzlādi. Tāpat ir paredzēts uzstādīt paziņojumu pārraides un izgaismošanas sistēmu. Tā ietver bezpilota gaisa kuģa papildaprīkojumā iekļautu skaļruni balss paziņojumu sniegšanai iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī jaudīgu starmeti teritorijas izgaismošanai.
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Pašvaldības policijā uzsver, ka bezpilota gaisa kuģa izmantošana notiks stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, garantējot gan drošus lidojumus pilsētas vidē, gan pilnu fizisko personu datu aizsardzību.
Drons iegādāts par Jelgavas pašvaldības policijas budžeta līdzekļiem un kopējā līgumsumma ar PVN ir 5293,75 eiro.