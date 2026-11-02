Pēc Abu Meri aiziešanas no “Vienotības” citi partijas redzamākie biedri prom nedošoties, norāda Jurēvics
Pēc līdzšinējā veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) lēmuma izstāties no partijas "Vienotība" pašlaik nav indikāciju, ka politisko spēku varētu pamest arī citi redzamākie biedri, sacīja "Jaunās vienotības" (JV) politiķis un 15. Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics.
Komentējot Abu Meri aiziešanu no partijas, Jurēvics norādīja, ka tas neesot liels pārsteigums, jo politiķis jau pēc 15. Saeimas vēlēšanām publiski paudis, ka plāno mazināt iesaisti aktīvajā politikā un neturpināt aktīvu darbību partijā.
"Tā ir viņa personīga izvēle. Varu tikai pateikties par gadiem, kuros viņš bija partijā un strādāja kopīgu mērķu vārdā. Es respektēju viņa lēmumu," sacīja Jurēvics.
Vaicāts, vai Abu Meri aiziešana nevarētu iezīmēt plašāku biedru aizplūšanu no partijas, Jurēvics atbildēja, ka pašlaik šādas pazīmes nesaskata.
Viņš norādīja, ka oktobra sākumā notikusi aktīva partijas domes sēde, kurā piedalījušies biedri no dažādiem Latvijas reģioniem un apspriesta situācija pēc vēlēšanām. Pēc Jurēvica paustā, partijai pēc neapmierinošajiem vēlēšanu rezultātiem ir jāveic iekšējs izvērtējums, jāapzina nepieciešamās pārmaiņas un jāvienojas par turpmāko rīcību.
Vienlaikus politiķis atzina, ka dalībnieku ienākšana un aiziešana ir ierasta politiskā procesa sastāvdaļa.
Jau ziņots, ka līdzšinējais veselības ministrs Abu Meri, beidzoties 14. Saeimas pilnvarām, nolēmis izstāties no partijas "Vienotība". Viņš norādījis, ka partijai patlaban nepieciešams "restarts", jauna enerģija un jauni cilvēki, savukārt pats secinājis, ka pienācis laiks jaunam dzīves posmam.
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Abu Meri oktobra sākumā arī atkāpās no partijas "Vienotība" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties daļu atbildības par JV rezultātiem 15. Saeimas vēlēšanās. Viņš iepriekš paziņoja, ka pēc vēlēšanām plāno paiet malā no aktīvas darbības partijā.
Abu Meri bija svītrotākais kandidāts JV sarakstā 15. Saeimas vēlēšanās, saņemot 3369 negatīvās atzīmes. Viņš veselības ministra amatā strādāja kopš 2023. gada septembra un bija "Vienotības" domes priekšsēdētājs kopš 2019. gada.