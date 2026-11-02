Otrdien Latvijā gaidāms lietus un brāzmains vējš
Otrdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā, sākot no ziemeļrietumiem, gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi galvenokārt būs nelieli un īslaicīgi. Nakts būs pārsvarā mākoņaina, vietām - miglaina. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra 0..+6 grādi, dažviet piekrastē - līdz +8 grādiem.
No rīta piekrastē nedaudz pastiprināsies ziemeļu vējš - gaidāmas brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Otrdienas vakarā ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās piekrastē sasniegs 15 metrus sekundē. Pārējā valstī vējš pūtīs lēni līdz mēreni.
Otrdiena būs saulaināka nekā iepriekšējās dienas, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Maksimālā gaisa temperatūra no +5 grādiem vietām valsts austrumos līdz +11 grādiem piekrastē.
Rīgā 3. novembrī gaidāms īslaicīgs lietus, palaikam spīdēs saule. Naktī, pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +4..+6 grādiem. Dienā nedaudz pastiprināsies ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.