Ugunsgrēks Tvaika ielā, Rīgā (02.11.2026)
Pēc plašā ugunsgrēka Rīgā slēdz satiksmi Tvaika ielā; izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā
Pirmdienas, 2. novembra, rītā Rīgā, Tvaika ielā 4, izcēlies plašs, paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks ražošanas ēkā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu apturēt satiksmi Tvaika ielā 4, līdz tiks sagatavots būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinums par ārsienas konstrukciju stabilitāti un piedāvāti risinājumi bīstamības novēršanai.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus.
Izmaiņas skārušas arī sabiedrisko transportu, tā kustība turpinās ar izmaiņām. Kā informē SIA “Rīgas satiksme”, ugunsgrēka dēļ ir slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu. Trolejbusi un autobusi pagaidām kursē līdz galapunktam “Sarkandaugava”.
Aktuālajai informācijai par sabiedriskā transporta kustības atjaunošanu un satiksmes organizācijas izmaiņām aicinām sekot līdzi “Rīgas satiksmes” un Rīgas pašvaldības mājaslapās.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā Rīgā, Tvaika ielā, izcēlās ugunsgrēks neapsaimniekotā ēkā. Tā dēļ tika slēgta transportlīdzekļu satiksme ielas sākumā, kā arī ieviestas izmaiņas vairāku sabiedriskā transporta maršrutu kustībā.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums saņemts neilgi pēc plkst. 5. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistījās ievērojami glābēju resursi – notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un vairākām autokāpnēm.