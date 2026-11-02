""Vienotībai" ir nepieciešams restarts!" Abu Meri pēc 16 gadiem izstājas no partijas
Līdzšinējais veselības ministrs Hosams Abu Meri nolēmis izstāties no partijas "Vienotība", kurā darbojies 16 gadus. Lēmumu viņš pieņēmis, noslēdzoties 14. Saeimas pilnvarām, informēja politiķa padomniece Ilona Oša.
"Uzskatu, ka patlaban partijai nevaru dot to, kas šajā pārmaiņu posmā tai būtu nepieciešams," skaidro Abu Meri. Viņš atzīst, ka lēmums nav bijis viegls, jo partija un tās cilvēki šo gadu laikā kļuvuši kā otra ģimene. Tomēr pēc ilgām pārdomām politiķis secinājis, ka pienācis laiks pārmaiņām.
"Kopš tā brīža esmu daudz ko apsvēris un nonācis pie secinājuma, ka dažkārt atbildīgākais lēmums ir atzīt, ka pienācis laiks jaunam ceļam," norāda Abu Meri. Viņaprāt, "Vienotībai" nepieciešams restarts, jauna enerģija un cilvēki, kuri spētu atgūt sabiedrības uzticēšanos.
Jau oktobra sākumā Abu Meri atkāpās no "Vienotības" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties daļu atbildības par "Jaunās Vienotības" rezultātiem 15. Saeimas vēlēšanās. Viņš bija visvairāk svītrotais kandidāts apvienības sarakstā, saņemot 3369 vēlētāju svītrojumus.
Atskatoties uz veselības ministra amatā pavadītajiem trim gadiem, Abu Meri atzīst, ka šis laiks nav bijis viegls. Viņš stāsta, ka, īstenojot pārmaiņas veselības aprūpē, nācies saskarties ar dažādu interešu grupu spiedienu, nozares organizāciju pretestību un personīgiem uzbrukumiem. Tomēr, neraugoties uz kritiku un sabiedrības neapmierinātību, viņš turpinājis darbu pie reformām, kuras uzskatījis par nepieciešamām.
Neraugoties uz aiziešanu no partijas, Abu Meri uzsver, ka vēlas turpināt palīdzēt Latvijas veselības aprūpes nozarei. Viņš turpina strādāt par ārstu un ir gatavs dalīties savā pieredzē un zināšanās, savukārt veselības ministra pienākumus pildīs līdz jaunās valdības izveidošanai.