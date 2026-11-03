Rosina aizliegt tirgot alkoholu degvielas uzpildes stacijās. Ārste norāda uz vairākiem ieguvumiem
Būtu vērtīgi, ja Latvijā ieviestu prasību par 0 alkohola promilēm pie automašīnas stūres. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja narkoloģe, KBT terapeite Ilze Maksima. Viņa arī pauda uzskatu, ka degvielas uzpildes stacijās nevajadzētu tirgot alkoholu.
Runājot par ideju ieviest prasību par 0 promilēm, braucot pie automašīnas stūres, viņa sacīja: “Es piekrītu, ka vajag. Te ir gļēva tirgošanās un vilcināšanās, atklāti sakot. Reizēm paklausoties dialogus, es varu saprast, ka tas ievieš milzīgu tiesvedības lietu pieprasījumu un dažādus lēmumus un grozījumus, bet mērķis ilgtermiņā ir to vērts.
Cilvēki zaudē dzīves gadus, bet tiek apelēts uz dienas ienākumu rēķina
Tas savijas ar industrijas interesēm un visādiem ekonomikas faktoriem, kas citreiz absolūti aplami tiek argumentēti. Piemēram, pierādījumi veselības zaudējumos un dzīvības zaudējumos ir pavisam citi. Tiek zaudēti cilvēku dzīves gadi u.tml., bet vienlaikus tiek apelēts uz dienas ienākumu rēķina.
Es esmu par to, ka ir mērķtiecīgi ierobežojumi, kas ir sistēmiski un valstiski. Nav jāizdomā divritenis. Jau sen ir izdomāts, kādi ir faktori un pieejas. Tām ir jābūt samērotām ar ārstniecības pieejām un pieejamību, ar sabiedrības izglītošanu, ar dažādām alternatīvām, palīdzības un izaugsmes formām. Tad tas viss stādā.”
Ir vajadzīgi skaidri, konkrēti aizliegumi
Ārste akcentēja: nav labi, ka alkoholisma ierobežošanā ilgstoši tiek likts uzsvars tikai uz ārstniecību vai sabiedrības izglītošanu, bet prasība par 0 promilēm pie stūres tiek atlikta, jo mēs nevaram īstenot pirmos divus faktorus.
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“Ja mēs varam kaut kur virzīties, tad ir jāvirzās. Mēs nevaram dzīvot tikai pie aizliegumiem, bet noteikti skaidrās, konkrētās pozīcijās definēt aizliegumus.” Vienlaikus jāturpina darbs ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu.
Rosina degvielas uzpildes stacijās netirgot alkoholu
"Bet, ja runājam par draudiem uz ceļa, kāpēc degvielas uzpildes stacijās ir pieejams alkohols?! Kāda tam ir saistība ar braukšanu un degvielas uzpildi? Pilnīgi nekāda! Es ticu, ka tur var paēst, padzert kafiju, pačatot un paklačoties.
Degvielas uzpildes stacijas ir maza sociāla saliņa, iespējams, laukos vienīgā. Bet kādā saistībā tur ir alkohols? Un pie kasēm! Ziņa jaunatnei ir absolūti skaidra: “Ir ļoti pieņemami [lietot alkoholu pie stūres].”
Cilvēki ir gatavi uzņemties atbildību un atteikties no alkohola pie stūres
Kopumā var teikt, ka prasība par 0 promilēm pie stūres būtu ļoti vērtīga. “Es teiktu, ka ir daļa sabiedrības, kurai gandrīz nekas nav svēts un kurai ir grūtības ar kritisko domāšanu.
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Bet zinu un ticu, ka ir ļoti liela daļa sabiedrības, kura ņem vērā [aizliegumus], kur katram indivīdam ir svarīgi būt atbildīgam un būt drošam, ka viņu nekas neapdraudēs, ka viņam viss būs kārtībā. Tāpēc viņš ir pats gatavs uzņemties atbildību un atteikties no lietām.”
Var sacīt – ja noteiktu prasību par 0 promilēm pie auto stūres, tad daļa sabiedrības to noteikti ievērotu. “Es domāju, ka tieši tā tas arī ir.” Kā piemēru var minēt prasību šķirot atkritumus. Ja sabiedrībai skaidro un argumentē, kāpēc tas vajadzīgs, vairums to ievēro.
Pacienti pateicīgi par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem
“Jā, varbūt kādā brīdī ir neērti, un sākumā vienmēr būs neērti,” narkoloģe teica, taču uzsvēra, ka saistībā ar nesenajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem veikalos viņa saņēmusi ļoti daudz pozitīvu atsauksmju no pacientiem.
“Atklāti sakot, es no pacientiem esmu dzirdējusi tikai pateicības vārdus. Cilvēki saka: “Es beidzot varu ģimenei nopirkt maizi, pienu un vakariņas. Es varu mierīgi ieiet vakarā veikalā, un sistēma mani pasargā. Es apzinos, ka varu spert kļūdainu soli un veikt uzvedību, ko nevēlos, jo diemžēl traucējums var izstrādāt visādus jokus ar mani.”
Arī citi cilvēki [kuriem nav problēmu ar alkoholu] vairāk padomā, vai viņiem vajag pirkt alkoholu, varbūt šodien var iztikt bez tā, varbūt var darīt kaut ko citu,” Maksima pauda atbalstu alkohola tirdzniecības ierobežojumiem.